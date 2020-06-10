　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

要價390億福特號航艦又故障？　無法連續彈射戰機5天

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲福特號的排水量約10萬噸、船身約有337公尺長，加上寬廣的飛行甲板，能停放75至90架艦載機，包含F-35C戰機（F-35C Lightning II）、F/A-18「超級大黃蜂」（F/A-18E/F Super Hornet）等戰機。（圖／取自免費圖庫維基百科）

▲福特號的排水量約10萬噸。（圖／取自免費圖庫維基百科）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國第三代核子動力航母福特號（USS Gerald R. Ford）近日在海上試驗器結束，航艦的「電磁彈射系統」（EMALS）疑似出現故障問題，導致戰機彈射第5天後就發生故障。值得一提的是，航艦所使用的先進攔阻系統（AAG）雖然以高故障率聞名，卻在1月完成有了突破性進展，完成「系統疲勞測試」（High Cycle Tests）。

▲福特級航母首度與尼米茲級航母同框，展現美國的海上霸主地位。

根據美國海軍研究協會新聞報導，海軍發言人丹尼·埃爾南德茲（ Capt. Danny Hernandez）上尉表示，故障絕不會引起艦上人員的安全問題，目前先進武器開發商通用原子公司（General Atomics）已提出替代程序來啟動飛機。

要價13億美元（約390億台幣）的福特號航艦，是美國海軍最新的超級航空母艦，經過改良後提高後勤補給，還能縮減人員編制達50%，也將從蒸氣彈射換裝為電磁彈射系統，不僅能讓戰機起降更為精確，也能彈射比現役艦載機更重的戰機。

系統疲勞測試是AAG不可或缺的一環，是證明該系統能否適應起降時最忙碌狀態的指標，然而應用在福特號航艦上歷經重重困難，因為故障率高，系統要提高質量就跟登天一樣難。

福特號由諾斯洛普·格魯門紐波特紐斯（Northrop Grumman Newport News，NGNN）建造，排水量約10萬噸、船身約有337公尺長，加上寬廣的飛行甲板，能停放75至90架艦載機，包含F-35C戰機（F-35C Lightning II）、F/A-18「超級大黃蜂」（F/A-18E/F Super Hornet）等戰機。按照規劃，尼米茲號上的艦載機每日出動架次為120架次，福特號預計可高達每日160架次。

ET快訊
曾給韓國瑜建議！陳其邁受訪吐心聲...揭2人小秘密
女友威脅分手！男借100萬代考費「找槍手考進中油」　下場超慘
韓國瑜最後道別活動！號召韓粉後天穿白衣「團結守望高雄」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

要價390億福特號航艦又故障？　無法連續彈射戰機5天

29年如1日！解放軍空軍紀錄保持人退役　飛行時數達5290hrs

黃金財視導演習整備工作　慰勉基訓部隊辛勞

美C-40A運輸機過境台灣領空　陸學者分析：打擦邊球試探中國態度

46.35億！「海軍新型兩棲船塢運輸艦」安放龍骨　預計111年完成交艦

美軍醫官警告川普：因政治壓力「催促疫苗」研發　會造成大麻煩

新型兩棲船塢運輸艦安龍　銀幣放船型模板上並上香祈福

江蘇嬤體內驚現「日軍子彈頭」！痛心曝80年前血淚史：穿過哥哥身體打到我的

紀念佛洛伊德之死！　美海軍陸戰隊正式禁止「南方軍旗」

對抗中俄「高超音速飛彈」　美至少加碼70枚預警衛星！

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

最後一次市政會議「沒簽名」進場　韓國瑜拍畢業照：日子還是要過

恩愛19秒！小三柴黏愛人親摟抱　正宮蒐證錄影「激情畫面」笑翻

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

要價390億福特號航艦又故障？　無法連續彈射戰機5天

29年如1日！解放軍空軍紀錄保持人退役　飛行時數達5290hrs

黃金財視導演習整備工作　慰勉基訓部隊辛勞

美C-40A運輸機過境台灣領空　陸學者分析：打擦邊球試探中國態度

46.35億！「海軍新型兩棲船塢運輸艦」安放龍骨　預計111年完成交艦

美軍醫官警告川普：因政治壓力「催促疫苗」研發　會造成大麻煩

新型兩棲船塢運輸艦安龍　銀幣放船型模板上並上香祈福

江蘇嬤體內驚現「日軍子彈頭」！痛心曝80年前血淚史：穿過哥哥身體打到我的

紀念佛洛伊德之死！　美海軍陸戰隊正式禁止「南方軍旗」

對抗中俄「高超音速飛彈」　美至少加碼70枚預警衛星！

民眾黨內亂不斷　黃瀞瑩看不下去說話了！喊話：走的遠要一群人走

太前衛只有GD能駕馭！Nike「未來感科技鞋」碟照曝光　比Dior聯名還限量

三倍券可「直領2000現金」！網看完辦法愣住…無奈回應：好複雜

中職／樂天桃猿保王位　尼寇力出馬對決施子謙

王嘉爾又變更瘦！　「狠甩16公斤」4年對比照曝光…網嘆：絕了

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」　車主戴墨鏡…Tag露餡天王級人物

12星座未來3個月危機公開！　風象星座「遠離水邊」游泳要小心

台灣被害最慘的公眾人物是誰？網友答案超一致：要問幾遍啦「就是她」

盤點9款「無毒護唇膏」　親民百元價，幼童孕婦也能安心用

6月同志驕傲月！New Balance、Nike、adidas都有彩虹限定鞋

20年沒剪！150公分長髮捲成髒辮　堅信是「神的禮物」：剪掉會出事情

軍武熱門新聞

要價390億福特號航艦又故障！

美醫官批川普：政治壓力催疫　會有大麻煩

江蘇嬤體內驚現80年前「日軍子彈頭」！

美軍C-40A外傳一度降落清泉崗

29年如1日！解放軍空軍紀錄保持人退役

談判破裂！印度要求解放軍退回原駐地遭拒

美機過境台灣　躲海上實彈射擊？

多維TW／尷尬台灣　南海難容？

「海軍新型兩棲船塢運輸艦」安放龍骨　111年完成交艦

美機越台領空　陸學者：試探大陸

即／美軍C-40A運輸機飛越台灣上空

黃金財視導演習整備工作　慰勉基訓部隊辛勞

紀念佛洛伊德！　美禁止南方軍旗

美2022太空部署預警衛星！

更多熱門

相關新聞

美醫官批川普：政治壓力催疫　會有大麻煩

美醫官批川普：政治壓力催疫　會有大麻煩

儘管台灣的新冠肺炎（COVID-19）疫情已經進入完全解封階段，但是在世界各國還未完全撲滅，還是要等待疫苗問世人類才算真正戰勝病毒，目前疫苗進度領先全球的美國，面臨中國疫苗進度的追趕，以及佛洛伊德之死影響國內政局，讓美軍的前陸軍醫學研究指揮官憂心，總統川普一旦因政治壓力催促疫苗研發的進度，這將會造成大麻煩。

江蘇嬤體內驚現80年前「日軍子彈頭」！

江蘇嬤體內驚現80年前「日軍子彈頭」！

紀念佛洛伊德！　美禁止南方軍旗

紀念佛洛伊德！　美禁止南方軍旗

美2022太空部署預警衛星！

美2022太空部署預警衛星！

美機過境台灣　躲海上實彈射擊？

美機過境台灣　躲海上實彈射擊？

關鍵字：

福特號航艦電磁彈射系統EMALS Capt. Danny Hernandez丹尼·埃爾南德茲原子公司General Atomics國際軍武

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

韓粉兌現承諾！臉書直播吃屎…網氣炸

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

冷氣24hrs沒關！她「一個步驟」電費省萬元

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

夫妻死亡　爸爸認屍才知女兒結婚

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

發黑長蟲…夫妻「擁抱姿勢」亡　遺書內容曝光

PS4悠遊卡等到哭　悠遊卡公司揭原因

呱吉兌現承諾　屁股猛夾53根竹筷

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

曾給韓國瑜建議！陳其邁受訪吐心聲

周揚青喝爛醉回家　對媽吐真心話

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面