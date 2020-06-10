要價390億福特號航艦又故障？　無法連續彈射戰機5天

▲福特號的排水量約10萬噸。（圖／取自免費圖庫維基百科）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國第三代核子動力航母福特號（USS Gerald R. Ford）近日在海上試驗器結束，航艦的「電磁彈射系統」（EMALS）疑似出現故障問題，導致戰機彈射第5天後就發生故障。值得一提的是，航艦所使用的先進攔阻系統（AAG）雖然以高故障率聞名，卻在1月完成有了突破性進展，完成「系統疲勞測試」（High Cycle Tests）。

▲福特級航母首度與尼米茲級航母同框，展現美國的海上霸主地位。

根據美國海軍研究協會新聞報導，海軍發言人丹尼·埃爾南德茲（ Capt. Danny Hernandez）上尉表示，故障絕不會引起艦上人員的安全問題，目前先進武器開發商通用原子公司（General Atomics）已提出替代程序來啟動飛機。

要價13億美元（約390億台幣）的福特號航艦，是美國海軍最新的超級航空母艦，經過改良後提高後勤補給，還能縮減人員編制達50%，也將從蒸氣彈射換裝為電磁彈射系統，不僅能讓戰機起降更為精確，也能彈射比現役艦載機更重的戰機。

系統疲勞測試是AAG不可或缺的一環，是證明該系統能否適應起降時最忙碌狀態的指標，然而應用在福特號航艦上歷經重重困難，因為故障率高，系統要提高質量就跟登天一樣難。

福特號由諾斯洛普·格魯門紐波特紐斯（Northrop Grumman Newport News，NGNN）建造，排水量約10萬噸、船身約有337公尺長，加上寬廣的飛行甲板，能停放75至90架艦載機，包含F-35C戰機（F-35C Lightning II）、F/A-18「超級大黃蜂」（F/A-18E/F Super Hornet）等戰機。按照規劃，尼米茲號上的艦載機每日出動架次為120架次，福特號預計可高達每日160架次。