美C-40軍機過境我領空！他分析「真正原因」：只想躲過海上實彈射擊

▲美軍C-40運輸機9日行經我國西部領空。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

記者羅翊宬／綜合報導

國防部9日證實美國海軍波音C-40運輸機經事前申請下，從日本沖繩起飛繞過基隆，沿西部領空向南飛行，由台南外側離開。國內戰略學者蘇紫雲推測，不排除機上載有政軍要員或重要物資，突顯台美互信深化、政治意義重大；然而前海軍中全軍艦艦長張競卻指出，這只是美軍行政機為躲避我國東岸射擊活動訓練，才從西岸過境，根本和美軍機入境領空無關。

▲今早東岸海上有實彈射擊訓練。（圖／張競提供）

張競在臉書上列舉4點，分析美軍機過境西海岸真相。他表示，「今（9）日東岸有射擊訓練活動，美軍行政機平日由琉球飛往泰國烏打拋空軍基地，由沖繩啟程會沿著G581航路，轉向通過恆春VOR，再轉向南飛至泰國；該航線是家常便飯，亦接受我民航管制。」

▲張競表示，美軍平日使用綠色路徑，然而為躲避射擊訓練，遂改用紅色路徑行經我國領空。（圖／張競提供）

他分析美軍的行事風格，「本日東岸R-17靶區，國軍實施射擊演訓，詳細說明資料請您自行參閱。儘管不影響G581飛航安全，但是顯然美軍行政專機不願冒上任何風險，因此改由本島西岸航線飛航過境。」

▲張競分析美軍機過境我國領空。（圖／張競提供）

他頗析C-40運輸機飛航路線，「該機沿民航R595航路，進入臺北飛航情報區鞍部，再向沿W4 航路，於西港空域轉接進入A577 航路，直到KABAM管制點後，向臺北區管中心報離，離開臺北飛航情報區，轉接N892航線向南飛航，最後降落於泰國烏打拋(U-TAPAO)機場。」

▲張競推測，也有可能是氣候因素，才讓美軍機選擇西部領空航線。（圖／張競提供）

最後，他引述民航專業機長所提供的東部氣象資訊，「美軍C-40行政機上高級長官可能經不起顛，因此改由西岸民用航路過境，亦是可能原因。」

他評論該事件，表示有些人在美國總統座機飛過上頭，都可以產生臨幸式高潮，「一架美軍行政專機循國際民航航線飛航，向我方民航管制權責機關申請過境，接受台北飛航情報區內臺北區管中心管制，可以扯到美軍機入境我國領空，天啊！您還要吃政治搖頭丸，配上機艦過境安慰劑到那個劑量？」、「故事很單純，想像很用力，真相很平常，鬼扯很難堪！」

►快訊／國防部證實：美國C-40軍機依程序申請飛過我國領土

►快訊／共軍多架蘇愷30戰機進入台灣西南空域

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～