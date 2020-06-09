對抗中俄「高超音速飛彈」　美至少加碼70枚預警衛星！

▲高超音速導彈對軍事構成極大的威脅，它能夠以每小時5,000多公里的速度飛行。（示意圖／取自美國陸軍官網）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國太空發展局（SDA）於5日發出招標書，研發新一代太空飛彈偵測網路的感應器，預計在2022年部署太空預警系統，以制衡俄羅斯和中國「高超音速飛彈」的威脅，雖然數量仍未確定，但目標是在2025年發射「足夠監控全球範圍」的預警衛星。

根據SpaceNews報導，招標案於6日截止，SDA希望透過「追蹤現象學實驗」（tracking phenomenology experiment），作為發展未來太空領域的飛彈預警系統的部署，而未來衛星所搭載的感應器，能夠在吵雜的環境中，精準辨識和追蹤飛彈信號。



據報導，SDA局長圖尼爾（Derek Tournear）表示，除了採用國防高等研究計劃署（DARPA）在「黑傑克計畫」中部署的2個衛星之外，組織至少需要3個低地軌道持續紅外線衛星（LEO OPIR）進行第一次測試，且過程中確認感應器是否正常運轉，還有觀察飛行的情況。

此外，按照SDA計畫，五角大廈預計在2022至2023年之間研製第一代飛彈預警網路，且將採用70枚「寬視角」（wide field of view）與「中視角」（medium field of view）組成的預警衛星體系，並在特定範圍實施監測任務。