江蘇嬤體內驚現「日軍子彈頭」！痛心曝80年前血淚史：穿過哥哥身體打到我的

▲老人背部留有一顆日軍子彈。（圖／翻攝荔枝視頻截圖，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

江蘇宿遷85歲的奶奶沈書俠近日發生車禍，腰椎不幸骨折，但醫生為她進行手術的過程中，意外發現背部有一枚直徑8毫米、長度15毫米的子彈，這才讓她回想起大批日本侵略者在她5歲進村掃蕩時，所有親屬都被殺害，只有自己背後受傷僥倖存活，沒想到子彈在體內留了80年。

綜合陸媒報導，今年85歲的沈書俠指出，小時候一家5口生活在「陳莊」的村子裡，某天遭到日軍掃蕩時，不料竟然放火燒她家，過程中日軍更殘忍一槍殺掉她的母親，就連哥哥抱著她準備翻牆逃跑時，也不幸被斃命。

「子彈很有可能就是那時穿過哥哥的身體後，進入到我體內的。」沈書俠痛心表示，哥哥在被日軍槍殺後，爸爸和爺爺也留在屋裡被活活燒死。有了鬼門關前走一遭經歷的她指出，「別人都說我命大，死裡逃生，但我知道我的命是一家人用性命換來的...」，之後她就和親戚離開了村莊。

不過，儘管這80年來腰部都會隱隱作痛，但沈書俠卻沒想過自己背部裡還留有一顆子彈，「要不是這次住院，我可能到死都不會知道身體內還有一顆子彈頭。」

醫生表示，由於子彈頭離沈書俠某些器官相近，加上她年事已高，手術取出有一定的風險，而留在身體裡對她的健康影響也不大，所以不建議取出來。

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