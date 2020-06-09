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紀念佛洛伊德之死！　美海軍陸戰隊正式禁止「南方軍旗」

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▲南部邦聯軍旗（Confederate battle flag）。（圖／取自免費圖庫Flickr）

▲南部邦聯軍旗（Confederate battle flag）。（圖／取自免費圖庫Flickr）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國46歲非裔男子佛洛伊德之死引發全美示威，海軍陸戰隊司令伯格（David Berger）正式下令，禁止在公共場合出現「南部邦聯軍旗」，因為它長時間被暴力團體以及極端種族主義者利用，而這種「信仰分裂」在軍隊中沒有任何益處。「南部邦聯軍旗」是在南北戰爭時期（1861至1865）南軍的軍旗。

「南部邦聯軍旗」的設計運用紅色作為底色，藍色作為十字主要顏色，交叉內還有13顆星，而設計師威廉湯普遜曾解釋設計理念，作為一個民族，我們戰鬥的目的是維護白人相對於低等種族或有色人種神聖的崇高性，白色旗幟象徵著我們的事業，有「白人至上，寓意不言而喻」的象徵。

根據陸戰隊時報報導，除了藝術品、歷史展示會和南方軍士兵的墓地之外，所有的車輛保險桿、衣服、杯子、海報、旗幟，還有整個陸戰隊基地和公共場所都不能出現南部邦聯軍旗。陸戰隊的推特上表示，「為了保護國家核心理念、人民的凝聚力，安全、秩序以及紀律，我們必須採取這樣的措施。」

據報導，伯格說，雖然已經下令禁止杜絕具有分裂意義的符號，但更重的是，軍隊上上下下都必須避免種族歧視和偏激的思想，而近期所發生的事情也提醒大家，要想建立更公正、和平、對等的國家，必須透過聆聽、溝通、學習和改變，才能真正消除偏見，而這也正是海軍陸戰隊必備的課程。

▲南部邦聯軍旗（Confederate battle flag）。（圖／取自免費圖庫Flickr）

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