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北檢票選推薦主任檢察官　去年遺珠成今年榜首…前3名都是重大黑金專組

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▲▼ 台北地檢署檢察官楊冀華。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地檢署檢察官楊冀華是同仁票選調升主任檢察官第1名。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署今天舉辦年度推薦主任檢察官票選，每名檢察官可投5票到8票，在14名候選檢察官中，去年因得票數相同成為遺珠的黑金專組檢察官楊冀華成為今年最高票，第2高票是偵辦起訴潤寅詐貸案的檢察官陳映蓁，參與偵辦土豪哥W飯店毒趴案的檢察官王俊棠票數第3高。

司法官44期結業的楊冀華擁有警大博士學位，曾參與總統專機私菸案，偵辦谷阿莫涉嫌違反著作權案，他2019年就是北檢並列為第5高票的主任候選人之一，平實低調的作風獲得北檢同事讚賞，2020年躍升為第1高票，力挺他派任主任檢察官。

▲▼ 台北地檢署檢察官王俊棠 。（圖／記者劉昌松攝）

▲王俊棠偵辦過多起重大刑案。（圖／記者劉昌松翻攝）

陳映蓁是司法官47期結業，曾偵辦台北市中山分局貪瀆案、潤寅詐貸案；48期的王俊棠除參與土豪哥W飯店飯店毒趴案，也負責偵辦空軍士兵江國慶冤死案、麥當勞叔叔之家志工侵占捐款案；巧合的是，北檢這次票選前3名，剛好分別來自負責偵辦重大、黑金案件的忠、愛、吉3組。

北檢這次共有129名檢察官領票，投票率超過92%，票選結果相較以往競爭更為激烈，直到冀票結束那一刻，才終於確認基層推薦排序，除前3名外，其他得票數超過50票檢察官還有林彥均、范孟珊、黃嘉妮、林俊廷等人，北檢將彙整相關名單後，與其他地檢署名單一併推薦給檢審會討論調升人選。

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