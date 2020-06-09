吸毒煙開車肇禍釀1死1重傷　地院法官輕判5年6月…家屬提上訴

▲桃園市吳姓男子前年5月間因吸食公告三級毒品的「彩虹煙」後開車上路，因毒品造成幻覺連續衝撞停等紅綠燈汽機車，釀成1死1傷慘劇。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子前年5月間吸食「彩虹煙」（後公告為三級毒品）後開車上路，行經龜山區路段時因產生遭人追蹤幻覺，連續衝撞停等紅綠燈汽機車，肇事後加速逃逸最後撞上大貨車才停下，吳男事後脫光衣物一路狂奔，還持鐵條攻擊騎士成傷，釀成1死1傷慘劇，桃檢依殺人罪嫌送辦；地院法官審理一年多，考量吳吸毒後喪失辨識能力，變更起訴法條為駕駛動力交通工具而服用毒品致不能安全駕駛因而致人於死罪，判處5年6月有期徒刑，本案可上訴。

地院9日下午宣判後，吳男未到庭聽判，但吳姓死者家屬聽判後認為未依殺人罪嫌判處重刑，反而變更起訴法條輕判5年6月表示無法接受，質疑涉案的吳男出庭時連向家屬道歉的話都沒有說過，開庭時始終否認犯行且態度不佳，迄今仍未與家人和解，對於地院判決認為判得太輕，將請檢察官提出上訴。

檢警調查，吳姓男子犯案時年僅25歲，前年5月15日下午駕駛轎車外出，行經龜山區長壽路時，突然失控撞上路口等候紅燈燈的2輛機車與1輛汽車，其中造成同樣姓吳的67歲機車騎士倒地受傷，到院前因顱內骨折與出血已無呼吸心跳，急救後仍宣告死亡，另一名郭姓機車騎士則倒地身受重傷，案發後，吳男非但未停車查看傷者狀況，反而加速駕車逃逸。



龜山警方據報趕往現場處理，發現吳男轎車撞上大貨車才停下，吳脫光衣物持鐵條攻擊路過騎士，且企圖搶車繼續逃逸，經警民合力壓制才制伏，警方將吳男與受傷騎士送醫治療。



案發後，吳男經抽血檢測雖無酒精反應，但體內卻驗出新興毒品「彩虹煙」成分，同年7月被公告為三級毒品，吳男在偵訊時辯稱，當年4月起吸食彩虹煙，不時會產生幻覺，總是認為有人跟蹤或議論他，當天吸煙後覺得好像有人在追捕他，因此才會開車想逃逸，被警方圍捕到案後才驚覺自己沒穿衣物，桃檢偵訊後依殺人罪嫌起訴。

地院鑑定吳男案發時，疑因吸毒導致失去辨識能力，吳男則稱當時將路人都視為「魔之手下」，當下只想逃離；法官則認為，案發時吳男因吸食彩虹菸導致思考已有嚴重缺損並脫離現實，推論其行為已符合「不可抗拒之衝動」等情事，並根據桃療函附精神鑑定報告憑證，考量其並無前科，且彩虹菸當時並非列管毒品，事後已與被害人達成和解，審理後依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判刑5年6月，本案還可上訴。

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