阿兵哥在營區偷同袍5次財物　到案辯稱：換長官後壓力大

▲桃園市洪姓男子前年在桃園市某營區服役時，涉嫌連續竊取同袍現金、禮券等財物遭桃園憲兵隊移送偵辦。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市洪姓男子前年在桃園市某營區服役時，在營區寢室、辦公室趁無人注意時5度下手竊取同袍現金、禮券等價值上萬元之財物，同袍察覺財物失竊後向上級通報由桃園憲兵隊查出洪男涉案被移送偵辦，同年10月洪男退伍，洪男偵訊時坦承犯案，並辯稱「換長官壓力變大，才用這個方式紓壓…」檢方9日偵結依竊盜罪嫌將洪提起公訴。

桃檢調查，22歲的洪姓男子前年在桃園市某營區服役時，於同年6月至8月間，先後趁深夜或無人看顧時在寢室、辦公室竊取同袍現金、禮券、餐券等價值逾萬元財物，同袍屢屢察覺財物遭竊通報長官調查。

部隊查出22歲洪男涉有重嫌，案經桃園憲兵隊調查後移送桃檢偵辦，洪男在偵訊時坦承犯行，辯稱「因為換了一個長官，壓力變大，所以用這個方式紓壓…」等語，檢方依警方提供被害人陳述失竊現金、禮券與餐券等財物筆錄佐證，洪男事後已歸還竊取現金與禮券等，桃檢9日偵結依勒海空軍刑法之在營區竊盜罪嫌提起公訴。

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