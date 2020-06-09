Google地圖新功能上線　讓你出門玩耍又能兼顧社交距離

▲Google地圖新功能上線。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，人們外出活動的方式有些許改變，大眾不再只是考慮哪條路線能最快抵達，或是旅途過程會最舒適，也越來越需要掌握其他資訊，像是瞭解火車站在特定時段的人潮擁擠程度，或是公車班次是否有變動。目前世界各地都陸續展開不同階段的經濟重啟，對於必須安全前往工作地點的人們來說，在啟程前或旅途中能隨時掌握這些關鍵資訊變得至關重要。

Google宣佈，在Google地圖Android版和iOS版的最新版本中，推出了幾項新功能，讓大眾在必須外出時，能輕鬆找到重要資訊，開車或搭乘大眾運輸都適用。

協助你安全避開大眾運輸人潮

Google地圖產品管理總經理Ramesh NagarajanGoogle指出，Google曾在二月時宣布會提供多項深入分析資訊，例如溫度、無障礙設施和列車上的保全措施，以及女性專用車廂等。這些資訊目前已陸續開放給全球所有使用者，協助大家根據特定大眾運輸路線，取得過往乘客的意見回饋，並提交自己的意見。

為協助世界各地的輪椅使用者在行前瞭解詳情，Google還加入了更精細的無障礙資訊項目，讓使用者瞭解及提供相關資訊，包括哪裡有輪椅適用的出入口、座位和停車按鈕等。

通勤者不僅十分關心乘車時的擁擠和舒適程度，為確保維持社交距離，在進入大眾運輸站時，站內的繁忙程度也是一項重要指標。從今天起，你可以輕鬆查看大眾運輸站在各時段繁忙程度的過往資料，以便規劃你的旅程。

如果你已經在前往車站的路上，也可以查看即時資料，瞭解此刻的繁忙程度，並與平常的情況做比較。只要在Google地圖搜尋車站，或是在地圖上輕觸所需車站，即可查看發車時刻表和繁忙程度資料（如果有提供）。

接下來幾週Google會透過啟用Google定位記錄的使用者，取得匿名匯總資料以提供上述的功能。為保護使用者的隱私，只有在資料量達到隱私權門檻的情況下，才會顯示相關資訊。

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