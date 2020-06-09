又能「坐爆北車大廳」了！林佳龍：本來就是開放空間

▲解封後北車大廳重新開放。（圖／記者黃克翔攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎在台疫情緩和，中央流行疫情指揮中心宣布，6月7日起全國大解封，取消各項防疫管制措施，落實防疫新生活。交通部長林佳龍表示，解封後台北車站大廳回歸公共使用空間，民眾可自由出入或席地而坐，但仍須注意保持社交距離，目前台鐵局正在規劃大廳開放的路線設計，近期會對外說明。

林佳龍表示，北車大廳本來就是開放的公共空間，可由公民使用，這幾天解封後已有旅客回流、經過或席地而坐，只要落實防疫新生活、維持社交距離、太近戴口罩的話，交通部不會禁止。

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林佳龍表示，針對北車大廳開放的動線規劃，近期台鐵局已有會同公民團體、專家、各單位等討論，希望除了安全整潔與秩序外，也能呈現多元文化，讓大家喜歡親近，開放空間供人使用，已有初步規劃方案，近期就會對外說明。

▲林佳龍表示，北車大廳是公共空間，公民可自由使用。（圖／記者黃克翔攝）

林佳龍表示，由於目前僅有國內解封，邊境控管持續，因此交通部將推出紓困3.0計畫，時間為7到9月，將針對機場週邊產業、專做出入境旅行社等的艱困產業補助，也希望旅遊業者藉此機會，打造精緻旅遊，未來開放國門後，就能提供更好的旅遊產品給外國旅客。

林佳龍表示，部分旅宿業者在危機時刻進行轉型，改以推動國人住宿為主，但仍有部分業者沒有轉型，面臨危機，他強調，交通部紓困只是治標，希望業者要自救、努力轉型，畢竟紓困金額對業者而言是杯水車薪，業者應自我努力、提升競爭力，政府也會全力協助支持。

林佳龍表示，民航局、航空公司將會針對國境開放預擬計畫，根據市場供需、兩岸之間等需求，進行貨運與客運的規劃，但這都必須配合疫情發展，聽從指揮中心的決策，才可能進一步實施。