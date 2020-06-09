高雄「碰瓷姊」突衝出…小客車急煞！她瞎撞車頭+躺引擎蓋　下秒裝沒事溜走

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

高雄市新興區五福二路7日中午12時許發生一起假車禍！一名女子見小客車行駛過去，竟突然自路旁衝出，駕駛緊急煞車沒撞到她，但女子卻自行碰撞車後，倒地後又爬起，隨後默默離去。警方獲報後，趕到現場了解，雖無人受傷，不過將鎖定這名女子通知到案說明，釐清事件經過。

▲高雄市新興區7日發生一起假車禍！（圖／翻攝黑色豪門企業，下同）

警方表示，當時康姓駕駛開著自小客車行經五福二路時，女子突然衝出來，雖有緊急煞車，女子卻碰撞車頭、倒臥引擎蓋後，隨後又自行爬起並步行至一旁人行道，而員警趕到現場想了解時，女子已自行離去，接下來會調閱案發地點週遭監視器，追查這名女子的意圖。





警方建議，車主除了可自行裝設行車記錄器自保外，並呼籲民眾若遇到疑似假車禍的類似情形或發生交通事故，應立即撥打110通報警方並留在現場等候員警前來處；若事故情況非常輕微，雙方也要在警方的目視親聞見證下離開，以免後續衍生更多爭議。而且就算沒有行車記錄器，也應堅持報警，切勿私下和解，而被當成待宰肥羊。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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