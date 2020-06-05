桃園美的適連鎖藥局無預警歇業　員工求償無門到地院擬狀告老闆

▲桃園地區知名美的適連鎖藥局今年5月間無預警歇業，其中8名員工因始終未獲得資遣費等權益，5日到桃園地院控告資方。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地區知名美的適連鎖藥局今年5月1日爆發無預警歇業，導致8家直營店與4家加盟店員工權益受損，事後由市府調處勞資糾紛卻破局，其中8名員工5日前往桃園地院擬遞狀提告，員工強調僅要爭取資遣費與年資等權益；美的適葉姓總經理接獲媒體詢問也不願多作回應，強調員工既然提出訴訟，靜待司法判決再做處理。

美的適連鎖藥局葉姓員工指出，她在美的適連鎖藥局總部任職已逾十年，4月30日公司高層傳給員工簡訊，「因為一些個人事物，惹上不該惹的麻煩，把所有店的股權轉給黃姓經理，一切由他負責調度，黃姓經理後來開立非自願離職證明書給所有員工，但公司後續卻不承認這張非自願離職證明書。」

葉姓員工轉述，高層還說某家藥局會接手，要員工們轉往該處上班，但上了2天班又發現，對方並未替他們投保，後來確定由某家藥局接管，他們又被要求轉到該藥局上班，同樣發現也未有勞健保，原有年資也不保，員工後來轉向市府勞動局申請勞資協商，要求雇主依法給付員工資遣費等權益，但後來卻協調破局，包括她在內的8名員工決定挺身到桃園地院遞狀提告，爭取員工應有權益。

▲桃園地區知名美的適連鎖藥局今年5月間無預警歇業，8名員工出示非自願離職證明，但資方事後卻不承認。（圖／記者沈繼昌攝）

其他員工也透露，這是人生首次上法院提告，事發至今，他們被資方像踢皮球一般，求助無門下只能靠自力救濟尋求法律協助，拿回勞工應有權益。

市府勞動局說，美的適勞資爭議案，勞動局已在2日調解，勞工們主張公司已在停工期間資遣員工，並開立非自願離職證明書，但公司未足額提撥退休金，因此終止契約請求雇主給付資遣費；雇主則主張並未資遣，勞資雙方因無共識導致調解不成立，後續勞工可循訴訟程序救濟，也可向勞動局申請訴訟補助。

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