港版國安法遭聯合譴責　華春瑩回擊：香港在英治時期也無民主自由

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

中國全國人大在5月28日通過「港版國安法」後，引起國際社會熱議，美國、英國、澳洲以及加拿大更發表聯合聲明譴責。對此，中國外交部發言人華春瑩在8日的例行記者會上指出，不知道這些個別的外國政客，在對港版國安法發表評論前，有沒有認真讀過《中英聯合聲明》？能否準確說出具體的條約內容？

作為《中英聯合聲明》的當事者之一，英國在「港版國安法」通過之後，也計畫更改移民規範，讓允許符合規則的近300萬港人與家屬入境，並為爾後入籍英國、取得公民權做準備。

此舉引來中國外交部另一發言人趙立堅痛批，國安法的立法僅針對極少數的危害國安的行為，不會影響到香港高度自治和居民的自由與權利。

▲中共十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

在8日的例行記者會上有記者提問，對於「港版國安法」的通過，美、英等國都做出的強烈反對，中方有什麼樣的評論。

對此，華春瑩回應，《中英聯合聲明》是中英之間關於中國收回香港及有關過渡期安排的重要文件，與英方有關的條款隨著香港回歸和各項後續工作的完成已經都履行完畢，在香港實施「一國兩制」，包括中方制定涉港國家安全立法的法律依據是中國憲法和基本法，而不是《中英聯合聲明》。

▼ 美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

華春瑩反批，蓬佩奧譴責中方拒絕給予港人自由，但英國殖民香港的156年裡，香港沒有過民主自由，28位港督全非民選產生，也沒有上街遊行的自由，在統治期間，英國的《叛逆法》甚至還是用於香港。

華春瑩表示，美方個別政客做出的強烈反應，其實原因非常簡單，因為政客真正關心的不是港人的自由，而是港人可以恣意破壞中國國安的「自由」。就像蓬佩奧曾說過，香港的價值在於她是可以影響中國的「自由堡壘」，就句話就已經完全洩露他內心真實的想法。

►美容大王「夏日鎮靜神水」超低價！免費送眼霜～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！