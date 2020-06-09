越南插畫家Xuan Loc Xuan　孤寂少女的沈靜自然詩歌

漫漫自然，無論晝夜，無論晴雨，四季都有風景，也處處都有色彩讓人徜徉其中。越南插畫家Xuan Loc Xuan的作品裡，即展現了自然的色彩魔法，不僅如我們介紹過的Dung Ho那樣療癒美好，更帶有種孤寂。

Xuan生長在一個越南南部的貧困村莊，大家族裡年紀最小的她，沒有什麼朋友能結伴玩耍，總感到孤單，而這樣的童年，讓她畫作裡的人看起來寂寞帶點悲傷，少有開懷模樣，他們也總是或側身看向他方、或在自己世界中沈思，眼神不落在觀者身上。

請繼續往下閱讀...

如此的微鬱孤寂，卻以越南當地的繽紛自然色彩呈現。越南廣闊的綠色稻田、無邊的藍天白雲與大片怒放的粉櫻等等，都成為她創作的靈感。在她的畫作中，色彩常作為主題來源，她讓少女現身在紅綠相間的荷花田、淡藍色細雨裡、綠色竹林間，以及深邃湛藍大海中，如一首首沈靜而夢幻的田園詩歌。

Xuan筆下那自然世界的植物，總是如施了魔法般恣意綻放，而它們在月光夜色下的繽紛與姿態，更讓畫面帶上了魔幻氣息，宛如畫家在恍惚之中，做了一個與自然相會的美好夢境一般。或許這多彩而盎然的自然，即是畫家最好的伴。

圖文來源參考／Behance、The Floating Magzine

（完整文章請看城市美學新態度）

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。