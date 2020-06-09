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病人衛生紙塞馬桶…臭屎滿地流！護理師無奈揭「疫情忙炸4部曲」：謝謝病毒

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▲▼廁所,公廁,馬桶,洗手間。（圖／記者孫于珊攝）

▲疫情讓護理師忙炸，就連患者病房馬桶堵塞，也要幫忙通。（示意圖／記者孫于珊攝）

文／護理師陳宛琪

3月底病房確定成為疫病降轉病房。家人會問說，你還要做護理師嗎？要不要回家爸媽養？朋友會問說，你什麼時候解隔離？民眾得知你是護理師，會說你們好辛苦喔！男友則是被護理師女友教育不可以群聚，洗手要做到內外夾弓大立腕（笑）。

未知的傳染病，擔心疫情爆發，怕自己傳染給家人朋友種種，其實在心裡也轉好幾次，但不知是護理師的天性，總覺得還是有人要做這份工作，堅定自己的想法後，當主管詢問是否願意當先鋒種子到專責病房訓練時，我毫不猶豫地說「我願意」。

請繼續往下閱讀...

訓練期間，穿脫隔離衣，確實洗手以及被N95口罩壓得不能呼吸是每日重複的狀況，為了避免物資浪費，待在隔離室裡做完所有的治療，甚至要等點滴結束與收完點滴才離開，此時已是滿頭大汗，鼻子壓傷。這是以前想都沒想過，會有需要限制口罩，限制隔離衣的一天。謝謝病毒先生，讓我懂得更愛惜物資，一天一個N95口罩已經是很幸福的事了。

在專責病房看見病人的驚恐與無助，一般民眾都不曉得，自己發生肺炎卻無法排除是新冠肺炎（COVID-19）感染時，會被關進單人病室，此時病人都兩手空空，他們會驚恐的問：「護理師，我真的是新冠肺炎（COVID-19）嗎？這樣我家人怎麼辦？他們會被我傳染嗎?」，當下有點被病人觸動了，原來我們擔心的都是一樣的，我們都愛著身旁的親人朋友及同事，我跟病人說：「你不要擔心，我們要等檢查結果，這裡有一個團隊在幫你，醫院外也有人會協助你的家人朋友」。謝謝病毒先生，讓我懂得原來我不孤單，我們一樣都是需要別人幫忙的人。

回到病房工作時，我是全能護理師，通馬桶這件事難不倒我，印象中很深刻，隔離的病人，在夜間不小心往馬桶丟衛生紙，導致馬桶阻塞，大便溢出，廁所地上都是糞便，病人尷尬得按鈴說馬桶塞住了，自己穿好隔離衣拿著馬桶通條，我應該是最美的風景，進去清理完畢，再次教育病人不要亂丟衛生紙。謝謝病毒先生，讓我懂得我還有另一種職業可能，我應該不怕失業。

能配合隔離的病人，我很是感謝，被隔離的兩個禮拜，其內心壓力可想而知，也擔心病情惡化的可能，謝謝你們誠實以告，讓疫情得以控制。大家常說醫護人員是防疫天使，是英雄，但我知道我只是其中小小一環，清潔人員維護環境清潔，X光（放射科）先生推著機器到床邊攝影，各方物資湧進幫我們加油打氣，控管人流的警衛先生，發口罩與量體溫的同事，感受到大家願意為疫情付出自己的一份心力。

謝謝病毒先生讓我看到，臺灣正向與美麗的一面，接受完我的感謝，希望聰明的病毒先生，你該走了吧！我真的真的真的不會想你。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登

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