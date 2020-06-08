黃暐瀚要韓國瑜「淡出政壇」　別談選黨主席、台北市長

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜被罷免，向來力挺韓國瑜的名嘴黃暐瀚8日在臉書表示，建議韓國瑜淡出政壇，現在去談選黨主席、台北市長都是在害韓國瑜；至於市長補選，派任何人都選不贏，就讓民進黨「整碗捧走」。

黃暐瀚表示，建議韓國瑜放下一切，回雲林休息，「暫時，淡出政壇」，現在談明年選主席、後年選台北市長，都是在害韓國瑜，會讓韓國瑜繼續被霸凌到體無完膚」；同時，他也建議韓國瑜不要提出罷免無效之訴，提了等於是在跟「93萬高雄市民意」作對，只會繼續加強高雄人討厭國民黨與韓國瑜的基因。

至於市長補選，黃暐瀚認為，不要參與三個月後的補選，因為，此刻派任何人都選不贏，就虛心接受此刻高雄人的民意，既然高雄人不接受國民黨的市長韓國瑜，那就讓民進黨「整碗捧走」，並承擔接下來兩年的政績好壞，「不參與補選，不等於放棄經營高雄」。

黃暐瀚強調，國民黨要懂得避戰，其實也不算避，高雄市民在今年1月、6月，兩度展現民意，並開始積極部署準備2022的選戰，這不是放棄，這是不得不的選擇，當然這只是他個人的狗吠火車，國民黨應該不會不推人選出來，然後，毫無意外接下來3個月，又是繼續的「網路霸凌」、「舔共賣台」、「藍營滾開」，「輸一屁股，何必呢？別再糾纏了吧！」