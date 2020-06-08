江啟臣要求蔡英文約束網軍　總統府：任何人都不應消費逝者

▲民進黨黨主席蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜6日遭到市民投票罷免，高雄市議長許崑源當晚跳樓輕生，國民黨主席江啟臣8日呼籲民進黨主席蔡英文要約束網軍，不要任由網軍嘲弄。對此，總統府發言人丁允恭表示，後續調查由檢警等權責單位辦理，任何生命的隕落，無分黨派都同感悲傷哀悼，認為不分任何團體與人士，都不應以此消費逝者。

江啟臣上午主持擴大主管會報，會議開始先為許崑源的過世，率領黨務同仁默哀一分鐘。隨後他表示，黨中央連續遭遇重大挫折，韓國瑜遭到罷免，許崑源輕生，這讓黨瀰漫失望與哀傷，特別是許崑源的驟逝讓國民黨充滿不捨、憂慮與憤怒。

另外，針對民進黨北市議員梁文傑、桃園市議員王浩宇在網路的言論，引起譁然。江啟臣表示，民進黨側翼還在用假新聞、假帳號繼續抹黑、嘲弄許崑源，他嚴正呼籲民進黨主席蔡英文要約束黨內參政同志、網路側翼，政治可以激烈競爭，但是不可以競爭到沒有人性。

對此，丁允恭表示，高雄市議會許議長離世，第一時間執政黨即已表達哀悼，並盼家屬節哀保重。至於相關後續調查，由檢警等權責單位辦理。任何生命的隕落，無分黨派，我們都同感悲傷哀悼。他強調，不分任何團體與人士，都不應以此消費逝者，也呼籲不論各黨派的支持者都應保持理性。

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