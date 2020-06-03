森林生態系服務重要性排名出爐！ 國人最在意「水土保持功能」

▲農委會林試所發布「森林生態系服務」重要性排名。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

農委會林業試驗所接受林務局委託調查國人對12種生態系服務的重要性認知，結果顯示，森林穩定土壤、預防土石流的水土保持功能，是國人認為最重要的第一名；其次為調節微氣候；第三名為吸存二氧化碳，減緩溫室氣體排放的碳吸存功能。

林試所指出，台灣擁有近60%的森林覆蓋率，豐富多變的森林資源，相對提供多樣化的森林生態系服務功能。森林生態系不但提供木材、燃料等人類基本生活物質，還可作為生物基因庫、動植物棲地，具有氣候調節、空氣淨化及碳吸存等供應生命存續的功能。

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林試所表示，生態系服務最常被分類為支持服務、供給、調節、文化等四大類別。支持服務是生產其它生態系服務的基礎，並不直接對人類產生影響。供給服務是指從生態系統獲得的各種產品，如草藥、菇類、果實、木材等；調節服務是指從生態系統過程的調節作用獲得的效益，如淨化空氣品質、調節氣候、避免土石流等；文化服務是指通過精神滿足、體驗、消遣、發展認知、思考等從生態系統獲得的非物質效益，如遊樂、學習、文化等。

▲森林穩定土壤、預防土石流的水土保持功能，是國人認為最重要的第一名。（圖／農委會提供）



林試所組長陳燕章說，國人認知的森林生態系服務重要性排行榜，調節服務為優先，其次為文化服務，供給服務類別則敬陪末座。12種生態系服務重要性排名依序為水土保持、調節氣候、碳吸存、淨化空氣、水資源涵養、生物多樣性、療育、學習、遊樂、文化、非林木產品、木材。由排行名次可知，森林的調節維生價值，超越森林的經濟功能，日趨重要。

林試所所長張彬表示，2005年千禧年生態系統評估報告發現，在過去50年中，人類對生態系統改變的規模與速度皆超過歷史上的任何時期，要如何滿足日趨增加的生態系服務需求，同時減緩生態系退化的情況，是未來的挑戰。