坐公車被螞蟻咬一口！　女子當場「後仰暈倒」險死...司機目擊飆車送醫





▲女子被螞蟻咬一口當場暈倒。（圖／翻攝自新聞晨報）

記者劉亭／綜合報導

廣東一名女子搭乘公車時，不小心被「螞蟻」咬到了，慢慢感覺身體無力，因此向司機求助，沒想到話講一半當場暈倒，車上人們都當場嚇壞，最後緊急把女子送往醫院急救。

根據「新聞晨報」報導，女子5日搭乘深圳M216路公車，行駛到光明區民生大道和長春中路時，上前告訴司機自己被螞蟻咬了，才講兩句話突然就暈倒，司機趕緊把車子停在路邊。

剛好當時公明交警中隊的鐵騎隊員在附近巡邏，這時女子已稍微甦醒，但才講幾句話又再度昏過去，「當時上車看到該女子的時候，她全身無力，靠在扶手上，沒說兩句話，她突然向後倒下，然後我就上前扶住她，把她扶到公車的座位上」。

▲螞蟻示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

之後鐵騎隊員在前方開路，公車只花5至6分鐘就到光明醫院，經過醫生用藥後，女子的症狀很快得到緩解，自行離開了醫院。據醫生介紹，被螞蟻咬傷出現暈厥，雖然少見，但過往也是有案例的，嚴重的話會導致過敏性休克，可能導致死亡。

醫生表示，被螞蟻咬後，大多數病人是輕症，表現症狀是局部瘙癢、皮疹，局部用鹼性溶液沖洗、塗些藥膏即可，還可以口服抗過敏的藥物治療；但若出現頭暈、出汗甚至休克的情況，就得及時來到醫院治療。

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