馬匹受驚！倫敦示威者投擲信號彈　女騎警慘摔「失去意識」肋骨斷

▲倫敦6日因「佛洛伊德之死」舉行示威遊行,一名女騎警遭示威者攻擊摔下馬。(圖/路透)



記者吳孟臻/綜合報導

非裔美國人佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死,不止在美國掀起大規模抗議遊行,全球各地也發起聲援活動。英國倫敦6日舉行「黑人的命也是命」 (Black Lives Matter)活動,本來氣氛和平,後來卻有示威者丟擲信號彈,一名女騎警在混亂中摔下馬,鎖骨和肋骨斷裂、肺部塌陷,傷勢嚴重,正在醫院治療中。

6日的抗議活動中本來是和平抗爭,到了晚間卻演變成暴力衝突,示威者突然朝警察投擲信號彈、玻璃瓶,刻意將兩台腳踏車朝著騎警用力推去,導致馬匹受到極大驚嚇,衝撞紅綠燈,該名女騎警慘遭重摔落地,當場失去意識。

A female police officer has been seriously injured in London after rioters threw bricks at her horse, spooking it and sending her head-first into a traffic pole. pic.twitter.com/fYIA3BIOhm