兒開車撞倒騎士「回家找媽媽」沒罪！母赴現場喊「這句話」…判拘40天

▲兒子開車撞到騎士獲不起訴處分，結果媽媽到車禍現場頂罪卻遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名陳姓男子開車行經交岔路口不慎撞倒一名機車騎士，結果他向對方表示「要請家人來現場」，隨即先行離去；後來陳男媽媽到事故現場，卻向警方供稱自己才是肇事駕駛，並配合調查，直到警方調閱監視器查明後，才發現陳男媽媽竟替兒子頂罪！

判決指出，去年11月23日上午9時許，陳男開車與機車騎士發生擦撞，結果害騎士受傷，整台車倒地，他表示會協請家人來處理交通事故，獲得對方同意便離開現場，回家向媽媽告知發生車禍，而陳男媽媽隨後前往案發現場，表示「自己是肇事者」，配合員警後續的處理手續，。

警方查看監視器畫面後，確認真正肇事者為陳男，媽媽只是來頂罪的，不過經檢方調查後，陳男並無過失傷害，獲不起訴處分，媽媽則因為頂替罪嫌，遭依法起訴；根據《刑法》規定，配偶、五親等內的血親或三親等內的姻親犯人得減輕或免除其刑。

法官認為，陳男媽媽頂替罪嫌的行為，不僅浪費寶貴有限司法調查資源，且有礙真實的發現，考量她坦承犯行、未有前科，台中地院審酌後，最終依頂替罪，判陳男媽媽拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年，並且於判決確定後1年內接受法治教育課程3場，緩刑期間內付保護管束，全案可上訴。

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