德韓休旅車對決　路口搶快左轉「碰」　福斯翻車現代撞路燈

▲福斯休旅車搶快左轉，與現代休旅車碰撞翻車。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

林姓男子開福斯休旅車在台灣大道、黎明路口搶快左轉，與對向直行現代休旅車撞個正著，福斯側翻馬路上，現代則撞上路燈桿，2車3人受到多處擦挫傷。警方表示，雙方均無酒駕，肇責有待釐清。

第六警分局今天凌晨近1時許獲報，台灣大道與黎明路口發生車禍，有人員受傷，立刻前往現場。員警發現現場為兩輛車發生車禍。41歲林姓男子所開的福斯休旅車側翻在路口道路上，黃姓男子所開的現代休旅車則撞到路燈，2車車頭與車身均嚴重毀損。林車上另載有莊姓女子，3人都受到多處擦挫傷。

▲▼福斯休旅車翻車，現代休旅車則撞上路燈桿。（圖／民眾提供）

消防隊隨後到場，將3人送醫治療，所幸都無生命危險。警方也幫3人做酒測，均排除喝酒。

警方調查，林男開車走台灣大道高架橋下方內側車道準備左轉黎明路往朝馬路方向，疑似未等左轉燈亮起就搶快左轉。對向開車直行往河南路方向的黃男，因閃避不及，直接撞上。林男的車失去重心，當場側翻，黃男則撞上路燈。

警方表示，初判林男違反號誌管制，黃男未注意車前狀況，肇事原因仍有待釐清。

・夏天剛開始，現在買最好



【更多新聞】

►淫僧強摸2女大生胸還喊「陪我睡」 他竟「開示」：向佛菩薩懺悔消業障

►役男花15萬找槍手代檢 「僵直性脊椎炎」少當8個月...遭判刑半年

►工程小開酒駕撞死人 死者頭七...肇事BMW後車燈突然亮了！