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最讓人懷念的日本長青款飲料　網友激推喝不膩：「以前都直接去日本掃貨」

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▲▼可果美野菜生活。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎炎夏日便利商店、超商的輕食成為許多人的用餐首選，搭配日本超火紅的經典蔬果汁「野菜生活100」，為熱辣辣的夏天注入活力。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

近年多部經典日劇接連被翻拍，讓人一秒被帶回放學回家追日劇的那段熱血青春，想起以前的「哈日」時光，有不少經典記憶又浮現，尤其是劇中出現的各種日本飲料，很多都已經賣了超過20年，堪稱長青款！因經典日劇又引發網友熱議的5款飲料，每一款都地位崇高，這番討論也讓哈日族重新找回熟悉的滋味。

▲▼ 蔬果汁,日本,野菜生活,可果美 。（圖／翻攝自官網）

▲三箭氣泡水（左起）、DAKARA運動飲料、山村咖啡牛奶、可果美番茄汁⋯⋯等，都是人氣長紅的經典飲料，時不時就會想回味一下。（圖／翻攝自各品牌官網）

1884年上市，佔據日本人共同的兒時回憶「三箭氣泡水」，是祖父輩的歷史記憶；台灣人也風靡的「DAKARA」運動飲料，搭配超洗腦廣告歌「開心地動一動DKARA～」，當年可是人手一瓶；學校福利社、溫泉區、觀光景點都能看見的「山村咖啡」，在日劇中也經常出現，近期更在IG上吹起復古風潮；征服超愛喝蕃茄汁的日本人，擁有職人稱號的蕃茄汁品牌「可果美」更是歷久不衰，其中可果美的蔬果汁成為網友心中的第一名！日本可果美夏天種蕃茄、冬天種胡蘿蔔，因此於1995年推出「野菜生活100」蔬果汁，席捲日本25年，成為日本銷售量第一名的蔬果汁，讓網友激推「超好喝！以前去日本都狂掃貨！」

▲▼可果美野菜生活。（圖／記者周宸亘攝）

▲穩坐日本蔬果汁王者寶座的「野菜生活100」，2019年授權台灣生產販售後，一解許多哈日族的「思鄉情」。

「野菜生活100」從1995年上市以來，因為「好喝不菜」短時間就在日本帶起流行，至今穩坐日本蔬果汁王者寶座，也讓網友們想起第一次喝到時的驚豔。很多人前往日本旅遊還會特地到當地便利商店買個幾瓶回飯店喝，更狂的甚至直接扛回台灣喝到飽，2019年日本終於開始授權台灣進行生產販售，一解哈日族的「思鄉情」。

▲▼可果美野菜生活。（圖／記者周宸亘攝）

▲綠色包裝的柳橙口味有濃濃柳橙香氣、充滿活力，大人小孩都喜歡。

▲▼可果美野菜生活。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃色芒果口味香甜可口，獲許多男性青睞。

▲▼可果美野菜生活。（圖／記者周宸亘攝）

▲2020全新紫色包裝，帶有葡萄與莓果的微酸滋味，一上市就擄獲消費者芳心。

長青不敗的「野菜生活100」在台生產販售使用的原料品質也都受日本嚴格把關，且為了讓消費能夠攝取營養又兼顧美味，野菜生活100堅持使用50%野菜汁＋50%果汁。產品不添加糖、不添加香料，靠著日本獨家技術保有蔬果自然的鮮甜與香氣，滿足想喝蔬果汁又超害怕「菜味」的現代人。綠色包裝的柳橙口味富含滿滿柳橙香氣、大人小孩都無法抗拒，黃色芒果口味香甜濃郁、獲得許多男性青睞，而2020全新的紫色包裝蔬果汁則有葡萄及莓果的微酸口感，一上架就擄獲消費者芳心。

▲▼可果美野菜生活。（圖／記者周宸亘攝）

▲超商、便利商店「野菜生活100」搭餐享優惠組合，方便又美味。

▲▼可果美野菜生活。（圖／記者周宸亘攝）

無論是家門巷口或是公司樓下，只要走進超商、便利商店就可以找到「野菜生活100」。好喝又方便取得的特性讓野菜生活100成為上班族、外食族搭配餐點的新選擇。除了美味方便，野菜生活100也幫大家省荷包，即日起野菜生活－紫色搭配7-11指定餐點可省10元，而全家野菜生活－紫色也有多款49／59元優惠組合，想在炎炎夏日補充營養又滿足口腹之慾超easy，更不用再辛苦到日本掃貨。

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