被挖角薪水多1萬！工作2天「眼神太犀利」遭資遣　超傷內幕曝光...網全怒了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友前陣子被某公司挖角，對方開出比目前薪資高1萬的價碼，在同事的鼓勵下，她決定接受新挑戰；怎料，到新公司上班兩天就慘遭資遣，而理由竟是「她的眼神太過犀利，好像能看穿一個人。」一席話已讓她傻眼到不行，結果真正的原因更是傷人。

女網友在dcard娓娓道來，原本她在不錯的科技公司上班，有著穩定的收入，直到前陣子她接到一通電話，對方公司希望她能跳槽過去，「第一次遇到我很開心，對方承諾每個月多給我1萬的薪資，且主管也願意等我下班過去面談。」

請繼續往下閱讀...

就這樣前後一個月面試了兩次，女網友終於確定被錄取，而她也在原公司進行交接，並迎接新的工作，「但好景不長，工作第二天，中午休息時主管進來叫我去小房間，還支開所有同事。」

當時，主管開門見山地說，同事們都覺得她給人很大的距離感，「妳的眼神看起來好像能看穿一個人，很犀利，同事會不敢跟妳互動」，甚至反問她是否有被提醒過，緊接著就遞上離職書。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

聞言，原po錯愕不已，「昨天不是跟第一次見面的同事有說有笑嗎？早上還一起外出辦公開開心心嗎？然後不是約了一起吃飯，同事們都很熱心教導我帶著我嗎？ 」於是她鼓起勇氣，直接問主管，是否也這樣認為，而對方則尷尬笑了一下，建議她以後可以戴眼鏡，讓眼神柔和一點。

當她難以接受，繼續出言挽回時，主管也一副為她好的姿態，苦口相勸道「公司不會缺這些薪資，但重點是妳早晚會承受不住在職場被孤立而離職，與其到時候不愉快的離開，不如現在帶著資遣單還可以領失業補助。」

事後，原po聽同事透露，被資遣的真正原因，是因為她走路一拐一拐的有礙觀瞻，由於需外出見客戶，這樣有損公司形象，而且主管還表示，面談時她走路的狀態看起來沒那麼嚴重。

▲女網友寫下長文訴苦。（圖／翻攝自dcard）

文章一出，點燃大票網友怒火，紛紛替她抱不平，「什麼鬼啦！居然被邀過去然後被資遣，而且這什麼鬼理由」、「這種理由應該是可以告的」、「有夠惡劣的公司，加油妳一定會找到更好的工作」、「傻眼到爆炸！這是什麼公司、什麼主管啊......爛透了」、「想知道哪家公司哪個單位+1」。

另外，還有網友直呼，這是一種慣用手法，「我很訝異居然這麼多人不知道，很多名聲很臭的公司都在搞這個，政府有規定人數達一定規模後需要聘請身心障礙者，不然就繳錢給政府，剩下的你們自己去想為什麼他要請了又辭退，我怕我等等被查水表」。