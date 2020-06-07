舊情人狂糾纏！本周「戀愛運崩毀」生肖揭曉...一走錯感情就吹了

▲想知道你本週運勢如何嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／昱修院

想知道你本週(06/08-06/14)運勢如何嗎？

本週三個需要特別注意的生肖：

屬牛的朋友，本週注意事業運弱、犯小人，注意口舌之爭。

屬羊的朋友，本週注意簽約細節，以免日後產生糾紛。

屬豬的朋友，本週注意工作上、人際關係上問題仍在，要儘快處理好。

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【鼠】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運及工作運是平穩的一週，要執行想做的事，要快且打鐵趁熱。

36歲屬鼠，本週注意別忙昏頭，要跟團隊一起配合。

財富運

本週有正財運及偏財運。除專注本業，可買大樂透。若是要創業本週可決定地點。

事業運

本週是開發新地點新人脈的好機會，是平順的一週。

桃花運

單身的朋友，求婚的一週，把握機會。

已婚的朋友，本週注意女性朋友，防小人因誤會影響夫妻感情。

健康運

本週注意腸胃問題，喝溫水。注意睡眠狀況。

【牛】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週工作運及事業運平穩，是適合學習的一週。

48歲屬牛注意身體上的舊疾，找位好醫生好好治療。

財富運

本週走正財運，專注本業。本週適合檢視財務規劃。

事業運

本週適合異業結盟，且適合跟進舊客戶。

桃花運

單身的朋友，本週正緣會出現。

已婚的朋友，本週注意父母親身體狀況。

健康運

注意眼睛的問題，該換眼鏡，並早睡早起，多喝水。

【虎】總運解析 ★★★★

本週運勢上等。

本週事業運旺的一週，且有貴人幫忙加分，要把握。

35歲屬虎，本週是整理家裡及打掃家裏的一週。

財富運

本週正財運，專注本業且注意自己的財務規劃。

事業運

本週貴人運強，跟進舊客戶會有好的收穫。

桃花運

未婚的朋友，本週要多主動點陪陪另一半。

已婚的朋友，本週多注意小孩飲食問題。

健康運

本週要注意腸胃的問題，注意三餐要正常吃飯。

【兔】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週有事業運及貴人運，但本週不適合交際應酬，小心喝酒誤事。

34歲屬兔，本週會心煩意躁的，外出拜訪時跟同事同行。

財富運

本週走正財，專注本業，緣分在桃竹苗的區域。

事業運

本週有貴人運且是長輩，多運用團隊辦活動，多多邀約參加。

桃花運

未婚的朋友本週多跟另一半互動。

已婚的朋友本週多跟小孩互動。

健康運

本週注意皮膚的問題，多喝蔬果汁及正常吃飯，別追劇。



【龍】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運及工作運強，是忙碌的一週，不論工作上及感情上。

45歲屬龍，本週容易和另一半起衝突，注意別動手。

財富運

本週有破財、破庫的危機，要三思，勿作保蓋章。

事業運

本週有貴人運，是忙碌的一週，但對客戶不要信口開河，以免造成公司的損失。

桃花運

未婚的朋友，本週要注意舊情人來糾纏。

已婚的朋友，本週要注意仙人跳，不要受誘惑。



健康運

請注意腦神經及心血管的問題。三餐正常吃、多喝青草茶，多溫喝水。



【蛇】總運解析★★★

本週運勢中等。

本週工作運及事業運平穩，對新人要有耐心。本週勿到醫院探病。

32歲屬蛇，本週有小人易有口舌之爭，要注意。

財富運

本週有正財運，專注本業。本週適合開發新市場。

事業運

勤跑客戶度小月。關心長輩身體健康多串門子，陌生開發。

桃花運

未婚的朋友本週可以告白成功。

已婚的朋友本週可決定小孩的升學之事。

健康運

注意筋骨的問題別影響工作，多喝水，早點睡別熬夜。

【馬】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週是事業運旺，是發展組織及團隊的好機會，也是學習專業的一週。

31歲屬馬，加強自己的專業知識，放下身段貴人才會幫忙。

財富運

本週有正財運，專注本業，有三天的偏財，五六日買刮刮樂。



事業運

有貴人運，多給貴人甜頭及多美言幾句，貴人回饋特別多。

桃花運

已婚的朋友，要多多聽另一半說話。

未婚的朋友，要言而有信，留點時間給另一半，多陪對方。

健康運

本週可安排外出旅行放鬆心情，注意時間別熬夜，早點睡。



【羊】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運及工作運旺，是忙碌奔波的一週，帶上新人多教教。

30歲屬羊，本週注意腦神經的問題，若頭痛要看醫生，別拖。

財富運

本週是正財運，專注本業，提升自己專業技能，勿投資。

事業運

本週是忙碌的一週，有加薪升官的機會，跟主管好好相處。

桃花運

未婚的朋友，本週有機會遇到正緣。

已婚的朋友，注意自身的身體有小毛病不要拖。

健康運

注意腸胃問題，減少應酬，早睡早起，多喝水。

【猴】總運解析 ★★★★

本週運勢上等。

本週事業運旺。多跟同事配合運用團隊的力量，辦活動。

29歲屬猴，本週加強自身的專業，上些課程對你比較好。

財富運

本週正財運，專注本業。勿投資。目前不宜投資創業。

事業運

本週工作量大，容易忙中有錯，要有耐心，靜下心跟新人好好相處。

桃花運

未婚的朋友，本週會正緣出現。

已婚的朋友，本週要防桃花劫。

健康運

本週注意交通上安全的問題，避免身體受傷。



【雞】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週是事業運旺，是收單的一週，也是帶新人的一週。

40歲屬雞，本週注意口舌之爭的問題。

52歲屬雞，本週注意睡眠的問題。

財富運

本週走正財運，專注本業，不宜投資、不宜創業。

事業運

有貴人運，注意說話技巧以免得罪朋友，影響人脈的好機會。

桃花運

未婚的朋友本週注意工作狀況。

已婚的朋友本週注意小孩交友狀況。

健康運

本週注意頭痛的問題。嚴重時看醫生別拖，注意交通安全。



【狗】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運貴人運旺，多跟舊客戶聯絡才能轉介紹。

27歲屬狗，本週注意少管嫌事，避免口舌之爭。

財富運

本週有正財運及偏財運，專注本業，可買刮刮樂。

事業運

本週在工作上，案子多忙碌，注意合約細節避免豬隊友。

桃花運

未婚的朋友，請多關心另一半的身體。

已婚的朋友，請注意母親的皮膚。

健康運

本週注意筋骨的問題。多休息不要熬夜。多補充營養品。



【豬】總運解析 ★★★

本週運勢中等。

本週事業運及桃花運旺，是加強自身專業的一週。

38歲屬豬，本週新人加入，注意此人若跟你不對盤，先沉住氣。

財富運

有正財運，專注本業。投資宜保守，不宜創業。

事業運

本週是回收業績的一週，要有決心要敢要求，要改變作法才能事半功倍。

桃花運

未婚的朋友，談戀愛的朋友多點耐心溝通。

已婚的朋友，跟另一半多多表達自己的意見。

健康運

本週注意睡眠的問題，別熬夜，多運動、多走路。

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