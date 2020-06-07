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北市婦帶孫逛傳統市場走丟　淚求警尋金孫！半小時找到了

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▲ 木柵所警員殷紹博、陳尚禹積極調閱監視器尋回幼童。（圖／記者張君豪翻攝）

▲ 木柵所警員殷紹博、陳尚禹積極調閱監視器尋回幼童。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市警文山一分局木柵派出所日前接獲線報，一名婦人在木柵市場買菜時不慎和孫子走失，傳統市場人海茫茫，婦人驚嚇不知所措，只好像警方求助，所幸木柵派出所警員到場積極協尋，約莫半小時將男童尋回。

文山區一李姓婦人（58歲）當時心急如焚報案，表示與4歲孫子在木柵市場買菜途中走失，一時人海茫茫不知從何找起，近來氣候炎熱，婦人擔心金孫中暑脫水，警方見婦人心緒慌亂，趕緊安撫並加派線上警力尋人。

木柵派出所警員殷紹博詢問狀況後，調閱周遭監視器，並與另名員警陳尚禹從男童途經路線沿途拜訪超商、攤位店員，並至圖書館、停車場等可能留滯之處所尋找，最後在文山區公所前尋獲找不著阿嬤頻頻啜泣的小男童。

待警方將男童帶往所內團聚，婦人看到孫子安然無恙，頻頻感謝員警積極協尋，才讓這場幼童走失意外圓滿收場；文山一警方呼籲，民眾外出務必提高注意力，不要讓幼小孩童離開自己的視線，民眾外出時也可給幼童行配帶名牌、愛心手鍊、衣物繡上聯絡方式等重要資訊，以防其迷途，旁人或警方亦可協助其返家。

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