這個可能吃不下…賴清德抱金孫　謝龍介合體照做蛋糕「一生祝福你一人」

▲謝龍介祝賀「老朋友」賴清德「抱得金孫升格當阿公」外，蛋糕上也附上過去2人照片，改為「一生只福你一人」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



準副總統賴清德日前升格「阿公」歡喜抱金孫，國民黨副秘書記長、台南市黨部主委、台南市議員謝龍介為向老朋友賴清德祝賀恭喜，掏錢訂購一個大蛋糕做為賀禮，祝賀蛋糕15日亮相，謝龍介除恭喜賴清德抱金孫外，蛋糕上也附上過去2人「一生只監督你一人」招牌照片，惟改成「一生只祝福你一人」。

準副總統賴清德過去在擔任台南市長時，台南市議員謝龍介在議會質詢多次與賴清德交手，謝龍介曾說無論賴清德到哪裡去，他一定跟到底，「一路監督」。後來，被網友改編製作成「一生只監督你一人」的照片，一度引起網友熱議。

謝龍介訂製的祝賀蛋糕15日上午由蛋糕店人員送到台南市議會，並指名委託民進黨台南市黨部主委黃先柱代為送給賴清德。謝龍介祝賀蛋糕上面有他與賴清德兩人的圖像，取自之前網友為他做的招牌照片「一生只監督你一人」，但蛋糕上改成「一生只祝福你一人」，並有「清德兄恭喜抱得金孫升格當阿公」字樣。

黃先柱則表示，賴清德夫婦兩人對此事相當低調，也表明婉謝各界的贈禮，對謝龍介的好意，他表示心領也會代為向賴清德轉達。

對於賴清德當上阿公歡喜抱金孫一事，謝龍介之前受訪表示，「清德兄，恭喜你！」身為好朋友要跟他恭喜一下，謝龍介說這是人生三大樂事，小孩成家立業，傳承後代，能在520就職副總統前收到這個「大禮」，相信包括支持他的或認識他的好朋友，大家應該要跟他恭喜。

據了解，賴清德的大兒子賴廷與，與學妹陳筱依，兩人在2018年12月30日結婚，當時賴清德對小倆口婚事相當保密，直到前1天才被曝光，雖然賴清德當時擔任行政院長，但婚禮相當低調，只席開20桌，其中男方僅有6桌，其餘都是女方宴請親友。

賴廷與及媳婦陳筱依在2020年3月底生下男嬰，準副總統賴清德在就職前先晉升當「阿公」，惟目前正值新冠肺炎疫情發燒，賴清德無法在第一時間看到在美國誕生的「長孫」，只能透過視訊及照片看孫子，雖然還無法親手抱到長孫，賴清德還是相當開心。

賴清德在台南市的「老朋友」，國民黨副秘書長、台南市黨部主委、市議員謝龍介獲悉也為賴清德感到高興，謝龍介說小孩子成家立業、傳承後代，讓清德兄在520就職前，就收到大禮，身為好朋友要向「清德兄恭喜！」，並當場掏出2000元託人代購20吋蛋糕作為賀禮。謝龍介說，他與過去的老朋友一起祝福清德兄就職後國政昌隆，讓台灣繼續發展，中華民國可以進步。謝龍介熱誠地說：「清德兄，恭喜啊！」。賴清德對於各界的關心也表示：「謝謝大家，謝謝大家的祝福！」。

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