保時捷Macan台中自撞噴飛左前輪「冒白煙繼續開」　網友譏：三輪車跑得快

記者白珈陽／台中報導

台中市28日LINE群組瘋傳一段影片，一輛黑色保時捷Macan行駛至東區精武路與進化路口時，疑自撞道路中央分隔島，導致整顆左前輪噴飛，但駕駛不但沒將車停放原地等待救援，還繼續往雙十路方向，以缺少一顆輪胎的狀態行駛，途中底盤不斷與地面磨擦產生大量白煙，讓後方車輛驚呼「他在幹嘛！」，也有民眾將影片上傳臉書，引起網友熱議，除戲稱「三輪車，跑得快」，也替該駕駛及其他用路人擔心。

▲ 黑色保時捷Macan行駛至東區精武路與進化路口時，疑自撞道路中央分隔島，導致整顆左前輪噴飛。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方表示，這起車禍影片，事故是發生於27日，該駕駛於台中市東區精武路、進化路口疑自撞安全島，對方自稱無須警方處理，在警方到場前便已離開事故現場。

▲該輛Macan行駛至一中街時，由於底盤不斷與地面磨擦，產生大量白煙，讓後方車輛駕駛看得心驚膽跳。

第一段影片中，保時捷撞上分隔島後，車主並未下車察看，他緩緩倒退約1公尺，沿內車道繼續行駛；第二段影片，車主緩緩往雙十路方向開，行駛至一中街時，由於底盤不斷與地面磨擦，產生大量白煙，讓後方車輛駕駛看得心驚膽跳，不禁大喊「他在幹嘛」、「離他遠一點」；有民眾將影片上傳至臉書，許多網友莞爾說：「好可憐的車子」、「有錢就是任性」、「三輪車，跑得快」，也有人為該駕駛及用路人擔心安全。

台中蘇姓車商表示，該輛保時捷款式為2018產的Macan，新車價約為275萬元，從影片看來除噴飛一顆輪胎外，傳動軸、方向機皆有可能受損，維修費用可能不低於50萬元，可謂損失慘重。

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