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美CSBA智庫提「偵察威懾」作戰概念　防俄羅斯中國趁機侵略他國

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▲美國國防部，五角大廈。（圖／路透社）

▲美國CSBA提出新的作戰概念。（圖／路透社）

實習記者周依儒／綜合報導

美國華盛頓智庫戰略與預算評估中心（CSBA）日前發表研究報告表示，美國需要阻斷中俄兩國繼續在國家周邊發展勢力，因為全球目前正處於大國將重新洗牌的時代，這些國家可能會對美國和其盟國發動侵略行為，因此正面臨最大的挑戰。CSBA同時也提出了「偵察威懾」（deterrence by detection）的作戰概念來阻止北京和莫斯科。

根據《美國之音》報導，「偵察威懾」概念為利用可見、耐久的無人機系統在西太平洋和東歐地區，保持立即和持續的「態勢感知」（situational awareness）。CSBA表示，美國和其盟國若增加無人機的使用，可以有效阻止中國和俄羅斯對周邊主權未定的地區的侵略行為，不過「偵察威懾」需要ISR（情偵監）系統輔助，每年將耗資14億美金（約417億新台幣）。

▲▼南海,南沙群島,太平島,南中國海,。（圖／ETtoday資料照）

▲南海主權問題至今仍未解，圖為太平島。（圖／ETtoday資料照）

CSBA總裁、首席執行官托馬斯（Thomas G. Mahnken）指出，美國和其盟國面臨對大的挑戰就是要如何阻止北京和莫斯科趁機發動侵略行為，例如俄羅斯對克里米亞、中國針對台灣。而針對兩岸問題，研究報告中也提到自從2016年蔡英文當選總統以來，中國就使用了各種方式來增加台灣的壓力，包括派遣軍機、軍艦靠近台灣，且也提高了各種攻打台灣所需的設備能力；另外，中國在南海地區也不停興建人工島嶼、增加軍事設備等等，都會造成威脅。

▲▼克里米亞跨海大橋。（圖／路透社）

▲克里米亞和俄羅斯的跨海大橋。（圖／路透社）

此外，報告中也提到美國在西太平洋的盟國日本和韓國都與中國有領土主權問題，而中國也不停使用武力挑釁。不過報告最後卻指出，美軍目前的配置還不足以應付上述這些挑戰，因此美國唯一能做的就是保持長期的「態勢感知」，隨時注意周邊情況。

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