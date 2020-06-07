許崑源住處墜樓亡！妻女聽到敲門聲…警開口她秒昏厥

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日罷免通過後，國民黨籍高雄市議會議長許崑源晚間8時45分從住處墜樓身亡。許妻林絲娛與女兒當時也在家中，直到警方上樓敲門，才得知丈夫的死訊，嚇得當場差點昏厥。

許崑源一路相挺韓國瑜，臉書每天都會分享韓國瑜的政績，希望高雄人可以給韓一個機會，讓韓繼續留在高雄做事。豈料，罷免選舉以93萬9090票遠超57萬4996人的門檻，讓韓國瑜成為台灣第一個被罷免的縣市首長。

▲國民黨籍高雄市議會議長許崑源。（圖／翻攝許崑源臉書）



▲許崑源墜樓時，妻女都在家中。（圖／記者吳奕靖攝）



事後，許崑源未留下遺書，僅在臉書分享最後一篇韓國瑜的文章後，跳樓輕生。警方獲報後立刻到場，將遺體送至九龍殯儀館，死訊震驚社會。

據悉，許崑源墜樓前後，他的妻女都在家中，當時警方獲報到場，上樓進行通報敲門，林絲娛與女兒才知道許崑源墜樓身亡，當場崩潰，甚至一度昏厥，由凱旋醫院醫生診療後，才有力氣到殯儀館。

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▼醫師到許崑源住處，幫許妻診療。（圖／地方中心翻攝）

