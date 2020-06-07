不想當兵！台中男找槍手體檢「僵直性脊椎炎」退役　下場GG了

▲國軍台中總醫院。（圖／Google Map）

圖文／CTWANT

台中市一名黃姓男子身為義務役役男，需要服1年兵役，但他入伍之後想要提早免役，於是以15萬元為代價，找上一名患有僵直性脊椎炎的男子，代替自己接受體檢並申請停役，少當了8個月的兵。台中地院審理此案，判黃男6個月有期徒刑，台中高分院再審維持原判。

判決書指出，黃男於2016年2月25日入伍，後來為了要早點退伍，找上一個綽號「小路」的集團，其成員有人真的患有僵直性脊椎炎；黃男向國軍台中總醫院申請體檢後，由罹病男子代替接受體檢，於5月4日拿到診斷證明書，成功向陸軍裝甲第542旅戰2營戰3連申請停役，並於6月9日離營。

軍方直到去年才發現事情有異，檢方指揮台中市憲兵隊報告偵查，依《陸海空軍刑法》37條第1 項之意圖免除職役詐偽罪、《刑法》使公務員登載不實公文書罪起訴黃男；台中地院法官審理此案，判黃男6個月有期徒刑。

檢方認為判決太輕故再提上訴，但台中高分院法官考量黃男只有高中肄業，平時以打零工維生，還要扶養母親，故認為原判量刑妥適，維持原判。

延伸閱讀

▸ 2兆遺產大戰 何鴻燊二房危險了！大房女兒申請「知會備忘」恐法庭撕殺

▸ 清純偶像結婚不到2年就出軌 離婚5年後帶球嫁小王

▸ 男星曝友「需求太大」天天要：老婆懷孕也要上 結局曝光超傻眼

►Kiehl’s「發光神器」現省2750元！網友狂讚：用過最有感～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！