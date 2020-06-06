7次大選神預測！高雄「章魚哥」在這　里長：選民結構較中性

▲2020高雄市長罷免案投票日。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日舉行投票，高雄市「章魚哥」指標里苓雅區正義里，歷屆選情比例誤差值落在2％以內，儘管2018年九合一選舉，正義里與全市誤差落在4.4%，但仍成功預測；2020年總統大選，正義里大翻盤，蔡英文在正義里以2倍票數大贏韓國瑜，成功預測蔡英文當選。

回顧過去7次大選，2008年總統大選，正義里與全市誤差為0.12%，2010年五都市長誤差是0.54%，2012年總統大選誤差落在1.43%，2014年六都市長選舉誤差上升至1.55，但仍低於0.2%，2016年總統大選誤差為0.32%。

2018年九合一大選，韓國瑜在高雄市拿下89萬2545票，民進黨候選人、現行政院副院長陳其邁則是74萬2239票；韓國瑜在正義里獲得870票，陳其邁則得到846票，正義里與全市誤差落在4.4%，但還是成功預測韓國瑜當選高雄市長。

2020年總統大選戰況激烈，蔡英文在正義里拿下1228票，韓國瑜則是617票、宋楚瑜80票，蔡英文以2倍票數大勝韓國瑜，正義里也成功預測蔡英文當選總統。正義里成功預測2012、2016、2020三次總統大選當選人。正義里里長劉銀連表示，里民選民結構比較中性。

這次罷免案，高雄投票人數有229萬人，正義里則有2000多張選票，是否能神準預測罷免選舉結果，備受關注。

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