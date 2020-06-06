睽違17年！台鐵6/9開賣「紀念懷錶」　四大據點限量69組

▲台鐵6/9開賣紀念懷錶。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

6月9日是鐵路節，交通部台鐵局將於當天推出天梭TISSOT品牌「台鐵紀念懷錶」，限量69組，當天上午10時開賣，每組懷錶售價58,000元整，每人限購1組，該組懷錶是民國40到50年代間，台鐵列車人員必備懷錶，深具歷史價值。

台鐵局表示，在民國40到50年代，陸續採購包括瑞士OMEGA、天梭TISSOT及日本精工SEIKO品牌的高級機械懷錶供列車行車人員使用，台鐵懷錶在過往年代是站長、列車長、司機員之間準確對時的計時器，扮演守時、信任、維護安全的重要角色，隨著時代變遷，於民國60年代後已陸續回收不再使用。

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▲台鐵推出多種文創商品。（圖／台鐵局提供）

台鐵局表示，今年鐵路節特別推出69組天梭TISSOT品牌臺鐵紀念懷錶，幾經歲月淘洗，現經專業鐘錶師傅精工檢測及調校，每只懷錶都能精準運轉，內部機芯依然閃耀如新，顯見TISSOT懷錶製作之工藝精湛。

台鐵局表示，過去僅在民國92年修復賣出數只天梭TISSOT品牌懷錶，其後修復銷售的皆是OMEGA品牌懷錶，時隔17年，再請專業鐘錶師傅精工調校完成69只天梭TISSOT品牌紀念懷錶，特別打造實木底座及金屬支托錶架，並覆蓋透明壓克力罩，簡約時尚充分展現非凡的價值，兼具收納及展示功能。

限量69組的天梭TISSOT品牌台鐵紀念懷錶，每組58,000元(含專屬展示盒、說明暨保固卡、提袋)，將於6月9日上午10時開賣，銷售據點及分配數量分別為台鐵夢工場台北旗艦店48組、花蓮店5組及台鐵本舖台中站8組、高雄站8組，每人限購1組。

▲商品限量69組，有意購買者建議提早排隊。（圖／台鐵局提供）