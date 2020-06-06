拿針嚇唬兒！糊塗爸忘記收...2歲童「咬斷吞下肚」　醫嚇傻：斷7截

▲針被咬斷成7截。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者任珈萱／綜合報導

大陸一位爸爸在管教2歲兒子時，竟「拿針嚇唬他」，之後爸爸忘記將針收好，男童竟誤將將針咬斷吞下肚，緊急送醫後，醫師發現被咬斷的針散落腹部各個地方，透過口服礦物油潤腸通便，才終於排出7截縫衣針。

綜合陸媒報導，大陸浙江金華一位爸爸平常為了要讓2歲的兒子乖乖聽話，都會拿縫衣針嚇他，有天忘記把針收起來，結果兒子竟將針吞下肚。爸爸在看到監示器後嚇壞，急忙趕回家將小孩送往醫院。

▲2歲男童竟誤將針吞進肚子裡！（圖／免費圖庫pixabay）

送到醫院後，照完x光片後，發現細針分段散落在腹部多個部位，緊急安排住院；後來醫生讓男童通過口服石蠟油潤腸通便，終於讓他把體內共七截縫衣針全部排出。醫生也表示，所幸男童並無穿孔，若嚴重會引起消化到穿孔，如果必要的話，可能需要進行手術。

▲被咬斷的針散落整個腹腔。（圖／翻攝自搜狐視頻）

不少網友看到後，紛紛在底下留言，「這家大人腦子有病吧，這麼小孩子至於拿針嚇唬嗎」、「2歲孩子至於這麼嚇唬嗎？還拿針？答應我，不會養就別生好嗎？」、「給年幼孩子創造一個安全的，免於傷害和恐懼的環境，是父母基本的責任」、「這樣的家長有點粗心…」。