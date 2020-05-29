通姦罪為何違憲！「刑法239條」爭議...超白話懶人包：性自主權是關鍵

▲大法官做出釋字791號解釋，宣告「通姦罪」違憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

司法院大法官今（29）日宣告，《刑法》第239條「通姦罪」，以及《刑事訴訟法》239條但書，有關「夫妻間撤告，但小三仍須受處罰」的告訴主觀不可分例外情形，宣告違憲，即日起立即失效。《ETtoday新聞雲》整理出懶人包，讓讀者一次看懂。

●什麼樣的行為構成「通姦罪」？

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《刑法》第239條：有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑，其相姦者亦同。司法實務上，與配偶以外的異性有「合意姦淫」行為，都會觸犯通姦罪，而小三、小王正是法條裡所謂的「相姦者」。

另外，在實務上與部分學者認為，通姦限定在「男生性器與女生性器的結合行為」，因此為了證明配偶有通姦事實，往往需要捉姦在床，而鹹濕對話儘管能證明，配偶跟對方有超友誼的不正常往來關係，但未必有辦法證明發生「性器結合的行為」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

●什麼是「告訴不可分」？

《刑事訴訟法》第239條有規定，原則上只要是「告訴乃論之罪」，就算只對一個人提告，檢察官也會連同所有共犯一同起訴；若原告撤回告訴，就算只對其中一個人撤回，所有共犯也會受到恩澤。

重點來了！「告訴不可分」在遇到通姦罪時，就有了例外，《刑事訴訟法》第239條但書規定，在提起告訴後，可以單獨對配偶撤回告訴，但對小三（小王）的告訴不會因此而被撤回。

值得一提的是，若在通姦行為發生前，有縱容、允許配偶的情形，或在提起告訴前選擇原諒，就喪失提起告訴的機會了；另外，提起告訴後閃電離婚，又撤回對「前配偶」的告訴，那麼小三（小王）的告訴也會被撤回。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

●「通姦罪」違憲的5大關鍵？

1.隨著社會自由化與多元化發展，婚姻關係中個人人格自主，包括性自主權，已更加受到重視，婚姻的社會功能也趨於相對化，而憲法就此議題的定位與評價，當然有與時俱進的必要。

2.性自主權與個人人格有不可分離的關係，為個人自主決定權的一環，與人性尊嚴密切相關，屬於《憲法》第22條所保障的基本權。而這個有爭議的規定，是否符合《憲法》第23條比例原則，應該受到較為嚴格的審查。

3.配偶一方違反了婚姻忠誠義務，雖可能危害、破壞之間的親密關係，但並不代表妨害婚姻關係的存續，而以刑罰規範，即便有助於嚇阻這些行為，但就維持婚姻制度、關係的目的來說，手段的適合性較低。

4.就像前面所述，婚姻制度的社會功能逐漸相對化，是否能維持和諧、美滿的婚姻，有賴雙方的努力和承諾，而通姦行為雖然有損應信守的忠誠義務，但並不損及公眾利益。

5.最後，處罰通姦行為，嚴重干預個人性自主權核心的範圍，況且國家以刑罰手段處罰違反婚姻承諾的配偶，反而可能對婚姻有負面影響。

●《刑事訴訟法》第239條但書，違憲2關鍵？

1.僅對小三（小王）作出處罰，與婚姻的延續並無實質關係，往往只有報復的效果。

2.在審判過程中，所有私事都會公諸於世，可能加深配偶間的裂痕，對挽回婚姻關係未必有實質的關聯性；而小三（小王）最終單獨承擔罪責，這種差別待遇也與立法目的欠缺實質關聯。