曾和韓國瑜合照！加州百人示威　台裔市長拒「單膝下跪」惹議：我只跪上帝

▲高雄市長韓國瑜（左）2019年訪問美國時與高敘加（右）合影。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）



記者張方瑀／綜合報導

「佛洛伊德之死」示威抗議在全美持續發酵，加州有數百位群眾聚集在佛蒙利市警局外，要求改革警察相關福利與運作方式。不過，當時在現場發言的台裔市長高敘加（Lily Mei）不願與群眾一起「單膝下跪」引發批評，而她事後也表示，是基於宗教信仰才拒絕下跪。

根據《ABC7》報導指出，數百名抗議群眾4日開始聚集在佛蒙利市警局（FPD）警局外，要求針對警察福利與運作進行改革，包含重新分配警察的教育、就業與醫療資金，以及要求政治候選人拒絕來自警察組織的捐款。

當時高敘加在現場與民眾對話，當群眾要求一起「單膝下跪」時，卻遭到高敘加拒絕。在場群眾紛紛對此表達不滿，其中一位抗議者向記者表示，高敘加的不作為解釋了一切，「我其實更喜歡這樣，因為我就知道你站在哪一邊，而不是單純為了宣傳而跪下。」抗議者認為，很明顯地，高敘加選擇了站在警察那一邊。

This is your Mayor, Fremont. This is your police, Fremont. Y’all know what to do after this performance. PLS VOTE THEM OUT. pic.twitter.com/Mc4bwVuj5l — Kam (@kamille_elizah) June 3, 2020

高敘加事後在臉書發文表示，她很感謝佛蒙利市的居民選擇用和平方式表達訴求，未來也要持續性地推動變革，也感謝警察保護了現場民眾的安全。至於為何不下跪，高敘加澄清，這是基於信仰，「因為我的信仰，除了上帝以外，我不會向任何人下跪，你會看見我在教堂下跪，除了禱告之外，你不會看見我在任何場合下跪。」

在芝加哥出生長大的高敘加於2016年上任佛蒙利市（Fremont）市長，身為台灣移民第二代的她，是該是首位女性、華裔與台裔市長。高敘加曾在高雄市長韓國瑜2019年訪問美國時，陪同參觀特斯拉（TESLA）和蘋果（APPLE）總部。

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