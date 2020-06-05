五股垃圾山「整地也能挖出槍」嚇壞工人　侯友宜震怒：堅定整頓決心

▲五股垃圾山整地時工人卻意外挖出一把鏽蝕的槍枝。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市工務局今（5）日上午11時許在進行五股垃圾山綠美化整地工程時，驚傳施工人員挖到一把改造手槍，新工處查證後隨即通報轄區警方到場，經鑑識人員到場採證，經鑑識小隊帶返分局檢驗，該槍彈匣是裝圓珠彈之彈匣，彈匣底部有瓦斯填裝孔，初判為玩具槍未具殺傷力，後續將進一步送驗。

工務局新工處將五股垃圾山中興路以北的公有地，分為五大區塊進行綠美化整地作業，5日上午10時正在進行其中編號2號區塊整地工程，操作怪手機具師傅在翻土時，意外挖掘到一包用黑色塑膠袋包覆的異物，工人打開來驚見是一把手槍，立即通知正在旁邊督工的承包商簡姓男子（34歲），同時聯繫轄區蘆洲分局到場調查，警方火速趕到現場後已將槍枝攜回鑑定並進一步追查槍枝來源中。

▼槍枝被包裹在黑色垃圾袋內。（圖／記者陳豐德翻攝）



五股垃圾山長期受限於洪水平原管制規定，發展停滯並遭隨意堆置垃圾、違章工廠林立，而成為治安與衛生的死角。新北市府強調，市長侯友宜上任後成立專案小組宣誓整頓垃圾山的決心，已陸續開闢出一部分綠地和道路，這次意外發現槍枝的現場為佔地約2.75公頃之公有地，新工處將其分為五大區域逐段進行改善中。

對於五垃圾山翻土整地竟然可以發現槍枝，新北市長侯友宜在聞訊後特別強調，本次事件除了可見五股垃圾山長年為治安死角，也顯現出市府整頓五股垃圾山的正當性及必要性，未來市府將持續秉持治安零容忍原則，譲市民安居樂業。

▼新工處通報轄區蘆洲警方到場偵辦。（圖／記者陳豐德翻攝）



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