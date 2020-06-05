　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

五股垃圾山「整地也能挖出槍」嚇壞工人　侯友宜震怒：堅定整頓決心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼五股垃圾山整地時工人卻意外挖出一把槍枝。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲五股垃圾山整地時工人卻意外挖出一把鏽蝕的槍枝。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市工務局今（5）日上午11時許在進行五股垃圾山綠美化整地工程時，驚傳施工人員挖到一把改造手槍，新工處查證後隨即通報轄區警方到場，經鑑識人員到場採證，經鑑識小隊帶返分局檢驗，該槍彈匣是裝圓珠彈之彈匣，彈匣底部有瓦斯填裝孔，初判為玩具槍未具殺傷力，後續將進一步送驗。

工務局新工處將五股垃圾山中興路以北的公有地，分為五大區塊進行綠美化整地作業，5日上午10時正在進行其中編號2號區塊整地工程，操作怪手機具師傅在翻土時，意外挖掘到一包用黑色塑膠袋包覆的異物，工人打開來驚見是一把手槍，立即通知正在旁邊督工的承包商簡姓男子（34歲），同時聯繫轄區蘆洲分局到場調查，警方火速趕到現場後已將槍枝攜回鑑定並進一步追查槍枝來源中。

▼槍枝被包裹在黑色垃圾袋內。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼五股垃圾山整地時工人卻意外挖出一把槍枝。（圖／記者陳豐德翻攝）

五股垃圾山長期受限於洪水平原管制規定，發展停滯並遭隨意堆置垃圾、違章工廠林立，而成為治安與衛生的死角。新北市府強調，市長侯友宜上任後成立專案小組宣誓整頓垃圾山的決心，已陸續開闢出一部分綠地和道路，這次意外發現槍枝的現場為佔地約2.75公頃之公有地，新工處將其分為五大區域逐段進行改善中。

對於五垃圾山翻土整地竟然可以發現槍枝，新北市長侯友宜在聞訊後特別強調，本次事件除了可見五股垃圾山長年為治安死角，也顯現出市府整頓五股垃圾山的正當性及必要性，未來市府將持續秉持治安零容忍原則，譲市民安居樂業。

▼新工處通報轄區蘆洲警方到場偵辦。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼五股垃圾山整地時工人卻意外挖出一把槍枝。（圖／記者陳豐德翻攝）

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

女兒遭「私刑」險死！母怒約國中生談判　殺手突竄出狂砍報復

影／怎躲？水泥車「跨線突切車道」輾過女騎士頭害命　網怒：自己製造的死角

BMW國道內線「龜速93公里」挨罰討拍　車主怒：開車30年沒聽過這條罰規

ET快訊
「仰不愧於天，俯不怍於民！」　韓國瑜：會坦然接受結果
快訊／高一生失蹤2天　被發現泡在新店溪...已成浮屍！
快訊／台南水泥車過彎！女騎士「內側遭輾」爆頭慘死
快訊／美國驚傳槍擊案！7名男女慘死「房屋起火燃燒」　警到場嚇
到男友家工作！她離職1個半月後悔了　未來公公：只是零用錢..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高一生失蹤2天...被人發現泡在新店溪成為浮屍！

獨家／高雄男街上隨機攻擊！重重「啪一聲」　一掌將女童打趴在地

台南驚傳預拌混泥車輾死女騎士　警嘆：小心「死亡內輪差」！

快訊／台南水泥車過彎！女騎士「內側遭輾」爆頭慘死

五股垃圾山「整地也能挖出槍」嚇壞工人　侯友宜震怒：堅定整頓決心

年費30萬！新北奇異鳥美語違法收幼童　教育局開罰6萬列重點稽查

控關貿董座博士論文抄襲...恐嚇「讓你全家人自殺」　德明科大教授下場慘

承翰媽曝勇警兒同學「貼心舉動」！警政署長陳家欽溫情拍肩：要堅強

國中妹為養男友賣身…被逼「試車」完才能上工！首腦曝：每月下海至少10次

捲清潔隊關說圖利+販售偽農藥被重判6年　北斗鎮長李玄在：無奈委屈

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

快訊／高一生失蹤2天...被人發現泡在新店溪成為浮屍！

獨家／高雄男街上隨機攻擊！重重「啪一聲」　一掌將女童打趴在地

台南驚傳預拌混泥車輾死女騎士　警嘆：小心「死亡內輪差」！

快訊／台南水泥車過彎！女騎士「內側遭輾」爆頭慘死

五股垃圾山「整地也能挖出槍」嚇壞工人　侯友宜震怒：堅定整頓決心

年費30萬！新北奇異鳥美語違法收幼童　教育局開罰6萬列重點稽查

控關貿董座博士論文抄襲...恐嚇「讓你全家人自殺」　德明科大教授下場慘

承翰媽曝勇警兒同學「貼心舉動」！警政署長陳家欽溫情拍肩：要堅強

國中妹為養男友賣身…被逼「試車」完才能上工！首腦曝：每月下海至少10次

捲清潔隊關說圖利+販售偽農藥被重判6年　北斗鎮長李玄在：無奈委屈

美國連鎖百貨JC Penney撐不下去　關閉154間分店、申請破產保護

「仰不愧於天，俯不怍於民！」　韓國瑜：會坦然接受結果

不斷更新／廖乙忠化解滿壘危機　中信3安再攻2分　3局兄弟5比2統一

中職／統一全力衝6月！爭冠拚補賽周　對兄弟3連戰最關鍵

中職／太巧了！林立場內全壘打　陳晨威去年同一天也跑了

力挺韓國瑜！《人民日報》批民進黨「追殺」　綠委5字回應

快訊／高一生失蹤2天...被人發現泡在新店溪成為浮屍！

獨家／高雄男街上隨機攻擊！重重「啪一聲」　一掌將女童打趴在地

不斷更新／林立跑出場內全壘打　3局樂天2比0領先

買套房延期交屋一年！建商承諾「每天賠550元」　到手竟只有54元

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

快訊／鐵路警承翰爸悲憤過世　看不到上訴判決

獨／承翰爸訃聞曝！內行人揭揪心內幕

空姐遭前男友偷拍性愛片　新男友存檔轉傳

龍井國中午餐出現死老鼠！3人腹痛送醫

南下墾丁！「8男女亂舞狂歡」車全堵

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

胃鏡一照全是血！承翰爸鬱悶亡　她嘆：害死兩條命

何嘉仁爆集體霸凌！小二童遭5同學「名牌繩綑綁+毆打」

情侶房內「肉搏」直播！激戰液體亂潑

鐵警承翰爸「家中吐血」亡　享壽70歲

更多熱門

相關新聞

基隆警大肅槍！3天掃11手槍+34子彈

基隆警大肅槍！3天掃11手槍+34子彈

基隆警3月接獲線報稱有人在改造槍枝及販賣，速成立專案小組與檢察官聯手偵辦，經長期蒐證及監控，最終順利在5月底、6月初3天內掃蕩出11枝手槍及34顆子彈，並將4名犯嫌逮捕，全案依槍砲法送辦。

校園6／7口罩解封！侯友宜：保持社交距離可不戴

校園6／7口罩解封！侯友宜：保持社交距離可不戴

露天汽車電影院6／13準時開播！ 侯友宜：讓電影產業快速復甦

露天汽車電影院6／13準時開播！ 侯友宜：讓電影產業快速復甦

民進黨「罷韓聲明」催票　侯友宜：韓國瑜做好市政才是根本

民進黨「罷韓聲明」催票　侯友宜：韓國瑜做好市政才是根本

侯友宜宣布：新北酒家舞廳6／8開放　當天聯合稽查

侯友宜宣布：新北酒家舞廳6／8開放　當天聯合稽查

關鍵字：

五股垃圾山槍枝侯友宜整地

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

兒作文爆家裡很破爛　媽PO兇手照網笑翻

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面