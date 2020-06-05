用Chrome無痕模式還是被追蹤　Google被集體訴訟求償50億美元

▲Google Chrome無痕模式被使用者認為，在無授權的情況下收集用戶資料。（圖／翻攝自Chrome網頁）

記者邱倢芯／綜合報導

大多數人使用Google Chrome無痕模式（Incognito Mode）的原因就在於，其號稱不會儲存用戶在網頁上所輸入的資料，或者是曾經瀏覽過什麼樣的網頁等資訊都會被刪除；不過有用戶就發現，其實Google還是會透過各種方式來蒐集用戶資訊，因此向Google提出集體訴訟，求償50億美元（約台幣1,500億元）。

提出這項訴訟的美國律師事務所Boies Schiller Flexner指出，雖然無痕模式號稱可以讓用戶關閉網頁後，曾經搜尋過的資料都不留痕跡的刪除，不過Google還是會透過Google Analytics、Google Ad Manager，以及其它網站外掛來收集使用者使用資料，此舉無疑是在未經用戶同意下就收集用戶資料。

Boies Schiller Flexner認為，此一訴訟應可匯集高達數百萬的Chrome用戶，假若每一位受影響的用戶都可獲得5,000美元（約台幣15萬元）的賠償，那麼Google及其母公司Alphabet至少就得付出50億美元的鉅額賠款。

不過，Google對此也將力爭到底；Google發言人Jose Castaneda在接受外媒訪問時就指出，無痕模式可讓使用者在關閉網頁後就刪除搜尋痕跡，不過每次在開啟時，Chrome都會跳出提醒表示，網站本身還是有可能會搜集使用者的瀏覽行為。

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