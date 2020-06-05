宜蘭連爆砸店開槍傷人　「治安零容忍」林姿妙要警局強勢執法

▲▼5日上午，宜蘭冬山鄉發生槍擊1人受傷重大治安事件（如圖），宜蘭縣長林姿妙5日要求警局強勢執法，即日起擴大臨檢全面查緝不法。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

最近宜蘭一再發生傳槍響甚至擊傷人的重大治安事件，嚴重引起民眾恐慌，縣府重申對治安零容忍、絕對不退讓，全力守護民眾安全決心。而縣長林姿妙5日要求宜縣警察局，即日起擴大臨檢，全面查緝不法人士，務必讓縣民有安全的生活環境與空間。

5日上午，宜蘭冬山鄉發生槍擊1人受傷重大治安事件，事件發生後，宜縣警察局立即成立專案小組，過濾現場可疑人、車，鎖定3輛涉案汽車，並在短短2個小時內逮捕10名犯嫌到案，迅速破案，快速消弭縣民的不安。

宜蘭縣長林姿妙5日對警察局迅速破案表達高度肯定，並要求自即日起，透過擴大臨檢、快打部隊等方式，針對暴力犯罪等不法，強勢執法。

宜縣警察局表示，只要發生街頭暴力事件，將秉持著「治安零容忍」原則，即時出動快打部隊，運用強勢執法作為，有效壓制現場狀況，鐵腕處理蓄意滋事犯嫌，遏止群眾鬥毆事件，維護治安平穩，還給宜蘭鄉親們一個安寧的生活環境。

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