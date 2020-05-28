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生命鬥士胡浩、陳景維、鄭翠玄獲總統教育獎　林姿妙：宜蘭囝仔榜樣

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▲生命鬥士的宜蘭囝仔胡浩獲總統教育獎，28日獲宜蘭縣長林姿妙表揚。（圖／記者游芳男攝）

▲生命鬥士的宜蘭囝仔胡浩（右2）獲總統教育獎，28日獲宜蘭縣長林姿妙表揚。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙28日表揚宜縣榮獲「2020年總統教育獎」的3位宜蘭囝仔胡浩、陳景維、鄭翠玄，林姿妙縣長表示，這3位宜蘭囝仔都充分展現人生積極的一面，以順處逆、努力力爭上游、絕不輕易向命運低頭，充分展現生命的韌性與價值，也創造屬於自己的生命感動，不但獲得教育界最高殊榮《總統教育獎》的高度肯定，他們以生命感動生命，極具有教育意義，亦是生命教育的楷模，更是大家學習的榜樣，也期許宜蘭囝仔繼續朝夢想勇敢前進。

宜蘭教育處表示，泰雅小鬥士「胡浩」，目前就讀南澳國小，胡浩是腦性麻痺特教生，靠著輪椅代步，面臨各種挑戰樂觀以對，平時在學校與人為善、積極向上，不斷勉勵自己不畏困境，而因障礙而影響胡浩書寫和口說，但是他勇於表達自己的意見，努力把一字一句說給老師聽，也因胡浩個性樂觀，是許多人的天使，而胡浩的純真笑容、勤奮學習讓同儕之間與胡浩互動良好。

胡浩出生時為900多公克巴掌嬰兒，但因罹患重度腦性麻痺多重障礙，由優搭斯（l_yutas，祖父)及雅ㄍㄧˋ(yaki'，祖母），祖父母無微不至的照顧，每週固定物理、職能、語言等治療，胡浩須忍受治療中的痛苦，但一想到自己有最愛的家人陪伴再多的辛苦和疲累，胡浩都跟自己說要勇敢的去克服。

胡浩說：「雖然我行動不方便，但是我喜歡上學；雖然我無法行走，但是我的心靈很開闊；雖然我無法書寫，但是我有許多想法，我擁有很多愛，我很幸福，也想告訴大家，有愛的世界充滿幸福！」。

胡浩的內心充滿陽光，以親切的笑容照耀他人，與同儕打成一片，每當同儕、師長心情不美麗時，自我解嘲鼓勵身邊的人，使大家成為笑容滿面的人。他也常以眼控系統表達想法、瀏覽新聞、學習、學新詩…等，一字一字的將想法分享在臉書中，他熱愛學習也熱愛籃球，胡浩未來想朝著球評和設計輔具邁進，期許能幫助自己和社會。

▲生命鬥士的宜蘭囝仔陳景維獲總統教育獎，28日獲宜蘭縣長林姿妙表揚。（圖／記者游芳男攝）

▲生命鬥士的宜蘭囝仔陳景維（右1）獲總統教育獎，28日獲宜蘭縣長林姿妙表揚。（圖／記者游芳男攝）

另一生命鬥士「陳景維」，目前就讀蘭陽技術學院，因罹患罕見疾病「脊髓性肌肉萎縮症」，因脊椎嚴重側彎，壓迫到其他器官，生活上無法自理，基本生活都由阿嬤陪伴照料，但他從不自怨自艾，他最喜歡和人相處，隔代教養的陳景維，他不向命運低頭，四處演講、募款，領取獎學金來支付交通費和看護費，就是想減輕阿嬤的負擔，他也鼓勵身障朋友們，要珍惜現在、活在當下，他目前最大的願望就是希望可以順利讀完大學，因為他非常熱愛學習。

陳景維說：「我希望自己身體變形速度可以減緩，希望可以有多一點的時間完成大學學業，未來逐一將自己的所見所聞，錄製成教學影片上傳至影音平台，供不方便外出學習的大家可以透過網路自學，並且積極參與各級機關單位舉辦的講座，宣導特殊需求與髓性肌肉萎縮症議題，希望藉由自己的故事，將自己的正能量散發給大家，讓更多人永不放棄、珍惜自己的生命價值，我深深相信生命會影響著生命，無論一句話一段故事，都會激勵一個人，甚至照亮整個世界。」

▲生命鬥士的宜蘭囝仔鄭翠玄（右2）獲總統教育獎，28日獲宜蘭縣長林姿妙表揚。（圖／記者游芳男攝）

▲生命鬥士的宜蘭囝仔鄭翠玄（右2）獲總統教育獎，28日獲宜蘭縣長林姿妙表揚。（圖／記者游芳男攝）

總統教育獎的越南版阿信「鄭翠玄」，目前就讀國立蘇澳高級海事水產職業學校，鄭翠玄父母親都是越南人，她幼年喪父親，母親改嫁到臺灣，在2017年8月抵臺依親時，當時的她完全不識中文，但憑著「人一能之，已百之；人十能之，己千之」的信念克服語文障礙，隔年4月參加三級會計能力測驗就拿下宜蘭縣第一名，跌破眾人眼鏡，目前她已取得臺灣身分證，由於家境清寒，下課後到菜園種菜，假日在蘇澳市場賣菜貼補家用，吃苦耐勞她從不喊苦，被視為「阿信」的翻版；2019年底透過特殊選才錄取不分系清華學院學士班，成為蘇海創校一甲子考取清大的第一人。

鄭翠玄參加2019總統教育獎甄選未能如願，2020年再度叩關終於得獎，鄭翠玄說：「得知自己獲獎後，我希望未來上大學後修法律學分，學成後想服務國內的新住民姊妹們，希望可以為臺灣新南向盡份心力，也希望藉由自己的例子，可以帶給弱勢和新住民的學子更大的勇氣不因經濟、文化弱勢而喪志，而要以正面的生命態度迎向人生，在多元、開放的臺灣社會，教育是可以讓人翻轉逆境新臺灣之子也可以不平凡。」

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