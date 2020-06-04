宜縣與大陸6億農產MOU只賣1300萬　林姿妙：配合新南向多元推銷

▲▼民進黨縣議員簡松樹（上圖）、陳文昌等人，4日質詢批縣府與大陸6億多元「MOU淪為騙局一場」。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙2019年4月，到大陸上海等地推銷宜蘭農產品與觀光，簽訂6億多合作備忘錄，至今只賣出近1千300萬農產品，民進黨縣議員簡松樹、陳文昌等人4日以「MOU淪為騙局一場」及港版國安法通過，質詢未來是否還要繼續合作？林姿妙說，香港是香港，我們是一個國家，未來會配合中央新南向政策，與東南亞國家合作。

縣議員簡松樹在4日的縣長施政總質詢說，2019年4月縣府到大陸行銷，回來後大張旗鼓說可以銷出去多少農產品，但根據他了解真正賣出的農產品只有柚子，其它是加工品，後來就幾乎畫下句點。

縣議員陳文昌說，港版國安法通過一事，林姿妙對大陸有何思維，是否台灣更不要香港化，是否擔心台灣步入香港後塵？以這次6億多合作備忘錄為例，賣出去沒多少，都是騙局一場，縣府有需要再搞下去嗎？

林姿妙表示，兩岸關係發展很難預料，縣府會顧好宜蘭，努力拚經濟，未來會配合新南向政策與東南亞國家合作，展開多元推銷。

宜蘭農業處長康立和表示，是後來發生疫情，嚴重衝擊兩岸經貿交流，連帶影響陸資企業採購農漁產品的意願；不過縣農會積極突破困境，最近整合縣內農漁會與電商平台，企業福委會合作，共同行銷宜蘭優質農產品。

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