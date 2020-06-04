　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宜縣與大陸6億農產MOU只賣1300萬　林姿妙：配合新南向多元推銷

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民進黨縣議員簡松樹（上圖）、陳文昌等人，4日質詢批縣府與大陸6億多元「MOU淪為騙局一場」。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼民進黨縣議員簡松樹（上圖）、陳文昌等人，4日質詢批縣府與大陸6億多元「MOU淪為騙局一場」。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙2019年4月，到大陸上海等地推銷宜蘭農產品與觀光，簽訂6億多合作備忘錄，至今只賣出近1千300萬農產品，民進黨縣議員簡松樹、陳文昌等人4日以「MOU淪為騙局一場」及港版國安法通過，質詢未來是否還要繼續合作？林姿妙說，香港是香港，我們是一個國家，未來會配合中央新南向政策，與東南亞國家合作。

▲▼民進黨縣議員簡松樹（上圖）、陳文昌等人，4日質詢批縣府與大陸6億多元「MOU淪為騙局一場」。（圖／記者游芳男攝，下同）

縣議員簡松樹在4日的縣長施政總質詢說，2019年4月縣府到大陸行銷，回來後大張旗鼓說可以銷出去多少農產品，但根據他了解真正賣出的農產品只有柚子，其它是加工品，後來就幾乎畫下句點。

縣議員陳文昌說，港版國安法通過一事，林姿妙對大陸有何思維，是否台灣更不要香港化，是否擔心台灣步入香港後塵？以這次6億多合作備忘錄為例，賣出去沒多少，都是騙局一場，縣府有需要再搞下去嗎？

林姿妙表示，兩岸關係發展很難預料，縣府會顧好宜蘭，努力拚經濟，未來會配合新南向政策與東南亞國家合作，展開多元推銷。

宜蘭農業處長康立和表示，是後來發生疫情，嚴重衝擊兩岸經貿交流，連帶影響陸資企業採購農漁產品的意願；不過縣農會積極突破困境，最近整合縣內農漁會與電商平台，企業福委會合作，共同行銷宜蘭優質農產品。

►懶女生最愛這一罐！卸妝保養10分鐘搞定　睡眠時間更充足

其他人也看了這些...

►蘭院建築模型展遭幼童轟炸式摧殘！家長默默閃人...學生10個月心血毀了

►哥倆太猛了！「灰頭土臉」大玩神明廳香灰撒滿地　網笑：珍貴照好好保留

►宜蘭圖書館赫見稀有「趴地色龜」出沒　原來…低角度偷拍熱褲妹

ET快訊
快訊／寧夏夜市旁隨機砍人！24歲男遭攻擊　民眾合作壓制他
新北公托虐嬰開罰51萬　社會局公布「3托育員姓名」
好市多開賣中衛口罩「單片5.3元」　他秀發票曝「年前價格」：
快訊／香港立法會三讀通過《國歌法》　41票贊成1票反對
房東引誘「每月1次肉體換宿」　學生妹嚇：3孩的爸…噁對話曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲在私有地「劃停車格發大財」　游淑慧批：跟土匪什麼兩樣？

新北公托虐嬰案共開罰51萬　社會局公布3托育員姓名防「回鍋」

「是否坐鎮高雄反罷韓」　國民黨主席江啟臣：隨時關心，隨時連繫

三倍券吵不完！　黃暐瀚翻12年前民進黨批消費券「主張發現金」

被逼問世衛示警信　柯文哲：這樣講很丟臉「我沒有陳佩琪勇敢」

罷免案1／4反對就掛了　柯文哲：想一想好可怕

「印鈔票比印振興三倍券貴」王浩宇：發現金最不負責任

內政部修112條選罷法　禁境外勢力刊播廣告…最快2022年適用！

政院打臉教育部：「境外生來台就學」跨部會議並沒有結論

宜縣與大陸6億農產MOU只賣1300萬　林姿妙：配合新南向多元推銷

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

柯文哲在私有地「劃停車格發大財」　游淑慧批：跟土匪什麼兩樣？

新北公托虐嬰案共開罰51萬　社會局公布3托育員姓名防「回鍋」

「是否坐鎮高雄反罷韓」　國民黨主席江啟臣：隨時關心，隨時連繫

三倍券吵不完！　黃暐瀚翻12年前民進黨批消費券「主張發現金」

被逼問世衛示警信　柯文哲：這樣講很丟臉「我沒有陳佩琪勇敢」

罷免案1／4反對就掛了　柯文哲：想一想好可怕

「印鈔票比印振興三倍券貴」王浩宇：發現金最不負責任

內政部修112條選罷法　禁境外勢力刊播廣告…最快2022年適用！

政院打臉教育部：「境外生來台就學」跨部會議並沒有結論

宜縣與大陸6億農產MOU只賣1300萬　林姿妙：配合新南向多元推銷

嬤推車背「乖孫」上街散步！　牠伸強力吸盤巴緊緊…回眸露愛意

中職／獅悍打線出爐　辛元旭生涯首次先發

柯文哲在私有地「劃停車格發大財」　游淑慧批：跟土匪什麼兩樣？

王心凌穿戴80萬精品錄音　新買的香奈兒鞋、57萬勞力士搶鏡

東京奧運新變革　簡化開閉幕式、減少觀眾人數

東大學生創新驚奇無限　設計D列印輔具＆吃藥提醒APP

花蓮縣議員蔡啓塔涉貪判刑15年　8日發監！檢方啟動防逃機制

資遣不是否定你整個人！ 職場失意時「這樣做」讓自己發光

陸委會民調：近九成民眾支持蔡英文「八字箴言」兩岸立場

快訊／寧夏夜市旁隨機砍人！24歲男遭攻擊　民眾合作壓制兇嫌

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

政治熱門新聞

蔡英文乾兒子醉倒被輾斃？　總統府還原真相

三倍券4大質疑公開　李艷秋曝「政府沒說出口的想法」

一張圖秒懂　「三倍券」vs.「消費券」

吳怡農南下挺罷韓　粉絲尖叫：選市長

唐鳳盼捐三倍券　台權會婉拒

呂捷表態投票！妻被出征霸氣嗆：管你什麼粉

幕後／王金平「站出來」挺韓原因曝光

陳學聖反罷韓！　為什麼只有韓國瑜要被罷免？

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

扯！新北評鑑優等公托爆虐童「勒脖懸空」　監視畫面遭刪除

韓國瑜6月6日坐鎮高雄！開票後向市民發表感謝

破解三倍券去好市多套現3000　IT大臣唐鳳出招因應

孫大千4點質疑指控交大：返鄉專車就是賄選

振興三倍券「找零」違法？經濟部回應了

更多熱門

相關新聞

宜蘭縣延長礁溪森林風呂溫泉護照至11月底

宜蘭縣延長礁溪森林風呂溫泉護照至11月底

疫情重創產業，宜縣府助觀光，將5/31到期的礁溪森林風呂溫泉護照，延長至11/30，宜縣府表示，目前疫情趨緩，期待縣內產業可漸復甦，但宜蘭的觀光防疫措施並不鬆懈，落實「健康防疫、安全旅遊」之原則，宜蘭防疫觀光齊步走，遊客可放心到宜蘭觀光旅遊。

林姿妙表揚獲總統教育獎胡浩、陳景維、鄭翠玄

林姿妙表揚獲總統教育獎胡浩、陳景維、鄭翠玄

桃園市前議員張運炳賄選　判刑3年半

桃園市前議員張運炳賄選　判刑3年半

800房免費招待防疫英雄　林姿妙邀請陳時中訪宜

800房免費招待防疫英雄　林姿妙邀請陳時中訪宜

確保原鄉部落用路權　宜33線邊坡復建年底完工

確保原鄉部落用路權　宜33線邊坡復建年底完工

關鍵字：

宜縣府大陸6億農產MOU林姿妙縣議員簡松樹陳文昌

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

牛排店老闆命案　主謀無期徒刑定讞

阿公載狗孫兜風！塞爆菜籃肉溢出

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

博恩二創惡搞遭控侵權！音樂人傻眼怒轟「這麼大膽無知」

伊能靜使喚婆婆洗碗、端盤！

更多

最夯影音

更多
空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面