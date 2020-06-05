以為是木耳…龍井國中營養午餐出現「老鼠全屍」！學生驚倒飯菜　3人腹痛送醫

▲台中市龍井國中傳出學生營養午餐內有死老鼠全屍。（圖／翻攝Google Maps）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市龍井國中學生日前在營養午餐的餐桶內發現死老鼠，起初學生還以為是黑木耳，仔細查看後才赫然發現自己餐盤裡裝的竟是老鼠全屍。對此，校方表示，目前已與午餐供應商終止契約，由於案發後有3名學生感覺不適，經就醫後今（5日）已經返校上課，後續若學生需要健康檢查，校方與教育局將會協助處理。

校方指出，3日當天營養午餐是「日式烏龍麵」，共供應一年級6個班級，總計約140多名學生；當時有學生手持餐盤打菜，以為自己裝到黑木耳而不以為意，孰料吃到一半後仔細查看，這才發現自己盤中的竟是「老鼠全屍」，當下嚇得立即通報老師，全班因此停止用餐，並將飯菜倒掉。

教育局也證實，4日當天接獲龍井國中通報校內發生疑似食品中毒事件，經了解，該校某班於3日午餐在團膳中發現一隻老鼠，當下立即停止供餐，後續陸續有3名學生出現身體不適情況，經返家照顧及安排就醫檢查，目前已無不適。教育局立即要求該校依約終止與該團膳廠商之契約，並請衛生局食安處、疾管科依法調查處理；後續亦會將本案轉知全市學校做為未來評選午餐供應廠商之案例參考。

對於學生不適情況，據了解該班有2位學生有腹痛、嘔吐情況，另有1位學生於晚上回家後有腹瀉情形，經返家休養，4日已有2位學生無症狀正常到校上課，另1位學生經就醫後身體已無不適。教育局將提供該校學生健康檢查經費，以確保學生健康無虞，後續請學校及該班導師留意班上學生健康情況，若有不適等症狀應立即通報學務處，並加強該校食品衛生安全教育及衛教宣導。至於該供應商除了龍井國中外還供應那些學校午餐，教育局正在調查釐清中。

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▼中市府人員今前往該午餐供應商廚房稽查。（圖／記者李忠憲翻攝）