強忍病痛為兒討公道…承翰爸爸鬱悶吐血亡！黃敏惠靈堂上香：盼李媽媽保重

▲李承翰父親李增文因無法接受失去兒子、以及鄭嫌一審獲無罪的打擊，4日傍晚嚴重胃出血離世。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

鐵路勇警李承翰因補票糾紛而遭到鄭姓嫌犯揮刀刺殺，豈料法院一審判決，竟認為鄭嫌罹患思覺失調症而判其無罪。一審結果出爐後，由於與期待落差太大，父親李增文難以接受，心痛了36天後於昨（4日）傍晚因嚴重胃出血而與世長辭。今（5日）嘉義市長黃敏惠前往靈堂致意，並溫言表示希望李媽媽能夠保重身體，「我們都在！」

李增文的靈堂就搭建在李家門口，李媽媽一年內失去了兒子、又失去了丈夫，心痛難以言喻，表示自從兒子遭到鄭嫌刺殺後，夫妻倆心中悲痛萬分，李父本就腸胃不好，但為了替兒子討公道，仍是強忍身體的病痛每日奔波，無奈一審判決結果與期盼落差太大，聽聞鄭嫌無罪的當下，李父無法接受，將所有的打擊、悲傷全都強忍在心裡，自判決後的36天裡，李父終日鬱鬱寡歡、沉默少言，胃出血的病情也因此加重，最終於4日傍晚離世。

▲黃敏惠前往李家致意。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠今早前往李增文靈堂上香致意，對於李父離世的消息感到意外，「承翰爸爸、媽媽都很樸實、很善良，這樣愛孩子的父母，就跟所有的父母一樣，面對如此悲痛沒人能夠接受，實在來得太突然了。」

黃敏惠說，這段時間她與李家就好像家人一樣，前些日子還曾陪李爸爸聊天，「縱使他對這樣的判決結果很不滿，始終還是相信社會有公平正義，但就像李媽媽說的，李爸爸這段時間很消沉、沒有信心，我們相信社會還是會還給公道。這個打擊太大了，希望李媽媽能夠保重，我們都在！」

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▲鐵路勇警李承翰為了保護全車乘客上前與鄭嫌搏鬥，因此遭到嫌犯持刀刺殺殉職。（圖／記者許宥孺攝）

▲一審鄭嫌獲判無罪後，李父終日鬱鬱寡歡、沉默少言。（圖／記者翁伊森翻攝）