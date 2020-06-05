胃鏡一照全是血！李承翰父「為兒上訴」鬱悶亡　妻嘆：害死兩條命

記者鄒鎮宇／綜合報導

鐵路警察李承翰為保護台鐵乘客，遭鄭姓兇嫌持刀刺殺身亡，而鄭嫌一審被判無罪，李父不服上訴，卻因胃出血病逝，等不到二審的判決結果。對此，李母在丈夫的靈堂前，無奈地說「害死兩條命，有什麼辦法…」

李承翰的父親李增文得知一審判決後鬱鬱寡歡，每日難以入眠，連身體出狀況都不肯告知，強忍痛楚不願就醫，只為了可以上訴二審，看到殺子犯人被判刑並道歉。

▲▼李承翰、李增文父子兩人相繼去世。（圖／記者翁伊森翻攝）



然而，李增文4日上午9時因胃出血到醫院就醫，且血壓不斷下降。據《聯合報》報導，李增文的照胃鏡發現內部全是血，急救後每況愈下，隨後昏迷，只能在妻女的陪同下返回家中，送走最後一程。

據《TVBS》報導，李母說，丈夫得知鄭嫌被判無罪後，整個人變得很失意、憂鬱，「很痛苦，真的非常痛苦，一個好好的兒子他（李增文）也是要給他一個公道」，「害死兩條命，有什麼辦法」

李增文的靈堂建在家門，李母看著搭建中的靈堂感嘆，「叫他去醫院他也不要，哀…」，且醫師說急救回來，丈夫也會變成植物人。看著丈夫與兒子在一年內相繼離去，讓李母說不出任何話來。

▲▼李承翰母認為，這事件害死家中兩條人命。（圖／東森新聞）



針對鐵路警一案，以審判長卓春慧為首的3位法官認為，鄭嫌患有思覺失調症，犯案當下是受「精神狀態」影響所致，已達《刑法》第19條第1項因精神障礙而不能辨識行為違法之程度，因此判無罪，但鄭男須以50萬元交保，並強制就醫5年。

事後，卓春慧透過嘉義地方法院庭長周俞宏轉達，「合議庭的心證形成過程，都清楚交代在判決書的理由中，請大家看判決書，不便再發表任何意見」。

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