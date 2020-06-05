「最強奶媽」PO豔照侵著作權　律師坦言：通常都不了了之

圖、文／鏡週刊

智慧財產權與著作權的重視，是一個國家進步的指標，早年台灣成被稱作山寨王國，隨著時代變革，民眾對於智慧財產與著作權的保護意識抬頭，台灣已經蛻變擺脫那個臭名，成為相當保護原創者的國家。

擁有廣大粉絲群的F乳網紅謝薇安，除了在自己IG、Facebook上分享許多清涼美照。本刊調查，擁有近300萬追蹤者的謝薇安出生單親家庭，所以在19歲時就毅然結婚，目前育有1子。

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她憑藉身高165公分與F罩杯上圍的豐滿身材，在網路闖出名號，收編廣大粉絲；於2019年拍攝個人第2本《薇加幸福》個人寫真，也創下銷售佳績，網路討論度直破表。

只是眼尖網友發現，謝IG及Facebook上，有些大尺度的清涼照是使用俄羅斯豔星kristina muzhzhukhina加工後的照片，再貼上自己的社群平台，因此惹出網友一番爭議。

對於海外人士是否享有我國著作權法的保障？律師蔡政峯指出，從2002年開始，隨著我國加入WTO後，就必須遵守「與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）」這一協定。我國也是WTO的會員國成員之一，故而外國人的著作，也同樣受到我國著作權法的保障。

本刊調查，實務上，這種跨國訴訟，一般而言都難以執行，幾乎都是不了了之，故而在法律之外，台灣多年來的努力，已洗刷掉山寨王國的形象，其實民眾更應珍惜，並且好好保護台灣這塊招牌。



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