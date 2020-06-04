影／殺警判無罪！李承翰雙親300多天夜難眠...父生前悲痛盼兒：下輩子別當警察了

記者邱茀濱／綜合報導

嘉義鐵路員警李承翰遭刺死，鄭姓兇嫌一審判決無罪，沒想到一審判決36天後，李承翰的父親李增文因長期鬱悶，今（4）晚過世。李父生前曾透露，承翰非常孝順，考量警察穩定的薪水，才選擇當警察扶養他們，同時盼望兒子下輩子能做自己喜歡的工作。

▲李承翰父母受訪 。（圖／記者許宥孺攝）



判決出爐後，李承翰的雙親300多天徹夜難眠，父親表示兒子被殺竟判無罪「簡直比什麼都不如」，對於判決結果非常不滿，臉色透露疲倦的神情。

李增文生前曾說，早知道會遇到這種事，就會反對兒子去當警察，並透露兒子非常孝順，為了要扶養他們倆老，當初考上台師大沒去念，而是考量到警察穩定的薪水才選擇去念警專，並悲痛喊說如果有下輩子，希望承翰能做自己喜歡的工作，別再當警察了。

▲李承翰為保護乘客，遭鄭姓男子刺殺身亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

一審判決，法官認為鄭男刺殺李警時，處於思覺失調症急性發病狀態，犯案行為是受「精神狀態」影響所致，已達《刑法》第19條第1項因精神障礙而不能辨識行為違法之程度，因此判無罪，但鄭男須以50萬元交保，並強制就醫5年。

後來，經檢方二次抗告，嘉義地院更裁，限鄭嫌24小時內繳納新台幣100萬元具保。鄭嫌家屬無力交保，經移審後交由台南高分院裁定羈押。

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