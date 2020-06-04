收購「買貴了」好後悔　LVMH要求Tiffany降價！

圖文／CTWANT

愈是有錢愈是精打細算！據路透報導，市值2240億美元的路易威登集團（LVMH）去年宣布以162億美元收購美國珠寶公司Tiffany，原定今年年中完成交易，但在新冠肺炎壓抑奢侈品的需求下，LVMH認為這項交易買貴了，LVMH主席阿諾特（Bernard Arnault）正考慮向Tiffany施壓，以違反併購合約為由，讓Tiffany降價。

這起收購協議是在去年11月談成，但今年疫情大流行讓商店關門，根據貝恩公司（Bain＆Co）的數據，美國今年整個奢侈品行業的銷售額可能下降35％；近日美國內亂則是另一個風險，尤其是對於美國品牌而言。

然而，放棄即將完成的交易並不是理想的選擇，更可能導致漫長的法律訴訟。但是，阿諾特認為，不試圖獲得更好的待遇條件，將是失職的，特別是在擁有優勢之下。

路透社報導， LVMH董事會周二（2日）在巴黎召開時，董事會對於Tiffany對能否在交易結束時清償所有債務感到憂心。阿諾特認為，現在世界已經變了，考慮以Tiffany違反認購協議作為理由施壓，要求對方降價、每股改以現金135美元收購。但Tiffany方面認為，重新談判無法律基礎。據悉，雙方尚未正式坐上談判桌。

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