謝長廷指日本解禁需考量互相鬆綁　陳時中：互惠不是你全開我也全開





▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

傳日本計畫階段性放寬入境限制，但首波開放名單並無台灣。駐日代表謝長廷則提到應有雙邊平等互惠、互相鬆綁原則。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日表示，互惠不是「你全開，我也要全部開」，因為雙方疫情狀況不同，也都對國民有責任在，互惠是建立在互相可以接受的狀態。

謝長廷表示，各國在評估鬆綁的標準，不外有三，一、疫情控制和風險的程度，這是健康安全的考量；二、彼此是否願意相互鬆綁，這是雙邊平等互惠的原則；三、政治因素的考量，急迫性、友好度、副作用等考慮。

請繼續往下閱讀...

謝長廷說，台灣防疫的成功，是世界公認，所以第一點應該不是問題，第三點是駐外單位要交涉爭取排除的，而第二點則是國內需要建立共識的。目前台灣對外國入境大多禁止，且要求居家檢疫14天，如果外國對我們鬆綁，我們是否相對願意鬆綁或降低檢疫日數，這是需要共識的問題。

陳時中表示，解禁方面還是用我國自己的標準，因為是要保護自己的國人，外國人來到台灣就要入境隨俗。開放的方向是相關產業和經貿往來特殊需要，如何縮短檢疫時間，同時確保社區安全。

陳時中說，互惠不是「你全開，我也要全部開」。雙方疫情狀況不同，也都對國民有責任在，互惠是「你可以接受、我也可以接受」，不是「我們都一樣」。