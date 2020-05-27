202張電子發票全槓龜　他App一按「驚奇中2000元」！網羨慕炸：還有這招

▲善用電子發票，獎項更多！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

打開App兌獎雲端發票，可別忘了確認專屬獎項區，否則可要跟財神爺擦肩而過了！一名男網友森77表示，202張電子發票全槓龜，豈料神展開，過了一會更新專屬兌獎區，意外爽中2000元。不少網友們一看也驚呼「還有這樣喔...紙本幾百張一張都沒中！」

一名男網友在PTT透露，漸漸習慣使用載具存發票，千盼萬盼就等著5月25日財神來敲門，然而當天原PO興奮打開兌獎App，202張發票全槓龜，一秒回歸現實。正當原PO難過心碎之餘，豈料下一秒居然有獎金跳出來，不少網友直呼，「原來還有這招！」

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事實上，雲端發票還有專屬獎，包括15組100萬元、1.5萬組2000元，以及50萬組500元等，若想要確認有無中獎，民眾需到手動點到對獎專區，原PO一看驚呼，「結果等會專屬獎開獎，怒中2000！」心情彷彿坐了雲霄飛車，他直言「如果刪減普通發票獎項，持續增開專屬獎，會不會對推動發票無紙化有幫助？」

▲他App一按「驚奇中2000元」！（圖／翻攝PTT）

文章貼出後，掀起兩派網友論戰，「中獎機率很低」、「還有這樣喔...紙本幾百張一張都沒中」、「好爽喔，沒中過，以為是騙人的」、「算了一下，連續26個月沒中了」、「沒中過嗚嗚」。另一派則炫耀直呼，「雲端發票很好中」、「水費中兩千」、「已羨慕，免對獎超爽」、「這次中1000，上個月中2100」、「我哥中過一百萬」。

▲1、2月統一發票未領明細！（表／記者吳靜君攝、資料來源／財政部）

值得注意的是，1、2月期千萬發票還有6張未領，包括台北市叫Uber Eats，消費金額為225元；桃園市則有1張，則是全聯慈文店購買高鈣奶粉、夜用尿布、地板黏塵拖等，花費為794元，但是有用禮券抵用，所以發票上的交易金額為294元；新北市也有1張，為在中和區的爭鮮中和環球店買單顆壽司7顆，以及味噌湯共計71元。

新竹縣1張，為在新竹縣竹北市7-ELEVEN強興門市花90元購買菸品；台南市則為1張，就是在台南新營區的大盤大購買抽取式衛生紙12元就中大獎；高雄市也有1張，為在楠梓區多那之楠梓門市花費20元買麵包。

▼3、4月中獎號碼出爐！（圖／社群中心製）





