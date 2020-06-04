北捷、公車口罩令鬆綁？北市：6/7中央公布後照辦

▲新冠肺炎疫情趨緩，搭乘大眾運輸戴口罩禁令可望鬆綁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

交通部公布6月7日鬆綁政策，大眾運輸工具若進入後保持社交距離，可取下口罩，外界關注台北捷運、公車是否跟進？對此，黃珊珊4日在議會備詢時指出，中央流行疫情指揮中心跟交通部是不一樣的，目前中央指進（入）口要戴口罩，車上如果有社交距離可以不戴口罩，等指揮中心6月7日中央公布後會照辦。

國民黨市議員耿葳指出，中央講說6月7日對措施鬆綁，交通部管轄的雙鐵、客運，進入車站要量體溫，要維持社交距離，沒有辦法維持社交距離要戴口罩，詢問北市捷運、公車因應措施？

黃珊珊表示，「中央發布新聞稿說，6月7日會對所謂的公車捷運...因為疫情指揮中心跟交通部是不一樣的」，現在是交通部針對國道、高鐵、台鐵公布，但是公車、捷運部分，則要等指揮中心6月7日才要公布，進（入）口要戴口罩，車上如果有社交距離可以不戴口罩，還沒有正式公文。

黃珊珊強調，進（入）口一定要戴口罩，確定有帶口罩在身上，而中央今天新聞稿說法是，進入後如果有距離可以不戴，但是目前沒有正式公告。

她重申，中央命令沒有確定，酒店也是中央下令要北市封，封了之後有正式公文給北市就照開，目前還沒有公告，公告完會照辦；她強調交通部跟中央疫情中心不一樣，很確定要等中央疫情指揮中心規。

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